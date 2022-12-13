俄媒報道普京與習近平年底會談

中俄關係

俄羅斯『新聞報』報道稱，俄羅斯總統普京將與中國國家主席習近平年底舉行會談，共同商討2022年情勢。

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發動侵烏戰爭的俄羅斯總統普京目前在國際上十分孤立，即使在其緊鄰國家，俄羅斯的朋友也越來越少。因此普京與習近平的互動一直受到外界關注。

普京與習近平在俄羅斯侵烏前幾周舉行峰會，宣布中俄合作無上限，透出對抗現有國際秩序的重大信息，因而被西方媒體形容為“中俄軸心”。俄羅斯侵烏戰爭爆發後，進一步向中國靠攏，但在西方強大壓力下，中方並沒有給俄羅斯提供包括武器在內的實質性援助。但是北京一直拒絕使用俄羅斯侵略烏克蘭的表述。習近平曾經表示過：普京是他最好的朋友。

據報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫這個周二對『新聞報』說，目前已經確定了普京與習近平會談的日期和議題，但稍後才會對外正式宣布。

佩斯科夫表示，習近平和普京“經常進行溝通”。新聞報引述一位接近克里姆林宮人士的說法表示，普京與習近平會談不可能面對面進行，另外，會談細節正在擬定中。

普京引起外界注意的另外一則消息是，克里姆林宮周一宣布，普京將不會召開傳統的年度年終記者會。分析人士指，這一背景應與俄羅斯在烏克蘭連連軍事受挫以及莫斯科遭到西方一次一次的制裁有關。

普京的年終記者會被視為是俄羅斯重要的政治外交活動，通常，普京坐在大殿中央，接受媒體及公眾的馬拉松式的提問，記者會通常持續數小時。去年的年終記者會超過了四小時。

法新社分析，普京決定今年不舉行年終記者會，似乎沒有什麼好說的？普京今年2月發動的侵烏戰爭，最近幾月在烏克蘭遭遇重大挫折，迫使其在九月份下令進行部分徵兵動員。