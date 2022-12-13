傳中國月內開關 「0+3」或緊急、商務先行待定 港府不證實

中國防疫政策

中國近日大幅放寬防疫措施，但何時開關仍是未知數，有香港立法會議員引述不具名的消息發帖，稱中國內地本月有機會先對「緊急、公務和商務開關」；而在港親京傳媒亦以深圳口岸近日有亮燈等徵兆為憑，「預示兩地恢復正常通關新曙光」；但建制傳媒《香港01》今(13日)晨引述廣東省衞健委消息稱，中港最快在明年1月上旬實行通關，一旦成真，會採取「0+3」模式，即入境人士只須3天家居監察，免除5天集中隔離的要求，但仍須視乎疫情發展。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，香港行政長官李家超今早出席會議前仍不願說明何時與中國內地通關，只是說，港府希望儘快正常通關，但仍要視乎內地疫情發展等因素，認真審視數據及風險，強調會配合內地，望能儘快為通關製造有利安排。他重申，現階段希望加大內地隔離酒店的配額。現時的配額已於日前倍增至二千。

另外，隨着中國和澳門均取消進入場所前須掃瞄的「行程碼」和「場所碼」，港府亦宣布，自明日起，取消進入場所前須掃瞄「安心出行」的措施，但保留進入食肆等處所時須掃瞄「疫苗通行證」安排。其次，亦會取消限制進入部分場所的「黃碼」，只餘確診的「紅碼」和沒有確診的「藍碼」。

立法會議員陳恆鑌昨日在臉書上發帖時只是說，中國「有機會」本月內開關，他其後回復傳媒查詢時則表示，本月內「很有機會成事」，除非有特別問題。他沒有詳細說明，但網台D100的新聞節目主持人李錦洪今早分析，中國大幅放寬，可能會令感染人數大幅上升，對醫療系統會否造成嚴峻考驗，相信是中國開關的不穩定因素，亦是主要考量。

而北京在港傳媒《文匯報》今日更以整個頭版報道中港通關的積極信號：「近日，深圳口岸亮燈，往港高鐵聖誕測試運行，跨境貨物運輸恢復直接『點對點』提貨或交貨……種種徵兆預示兩地恢復正常通關新曙光。」該報記者昨晚更到深圳的福田口岸實地觀察，只見口岸燈火通明，而該處的不同工作人員亦指出，目睹口岸地鐵有關工作人員正進行籌備工作，口岸內亦在打掃衞生和做一些設備整理，為通關做好準備。

另外，中國鐵路的訂票網站顯示，自聖誕節起，香港西九龍高鐵站有多班深圳往香港的列車，另有中國傳媒昨日引述消息稱，本月有機會先對公務和商務人士開關。香港特首李家超早前曾表示，明年與內地通關「有現實上的可能性」；而來自香港的人大常委譚耀宗日前則透露，在農曆新年(明年1月22日)前有望與內地通關。

根據現行安排，港人入境內地須進行「5天集中隔離+3天居家隔離」，而健康驛站的名額每日只有二千個。早前更有消息稱，中國正考慮與放寬中港通關有關試點計畫，一旦落實，港人前往內地或可免除隔離，只需接受3天醫學監測。