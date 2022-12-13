因疫情蔓延北京延後召開中央經濟工作會議

中國經濟

彭博通訊社周二引述知情人士報道說，由於中國染疫人數暴增，北京當局決定推遲原定本周召開的中央經濟工作會議。

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一年一度的確定中國經濟發展走向的中共中央經濟工作會議倍受關注，這一會議一般都閉門進行，包括中共總書記、中共政治局成員，省委領導以及政府各部門部長、金融機構負責人都會出席，會上討論中國未來一年的經濟發展計畫，中國領導人習近平將和官員們制定未來一年的經濟增長目標。

中共中央經濟工作會議通常舉行三天，一般會後在媒體上發布內容籠統的公告，但會在來年三月的兩會上正式公布全年經濟增長目標。

由於嚴酷的清零隔離政策，中國經濟前三季度增長跌至3%左右，全年增長率大約應停留在這一水平上，遠低於當局制定的2022年全年經濟增長5.5%的目標。

中國當局上周三公布新措施，實質取消不惜封城堵住病毒的“清零政策”，但由於之前一直忙於清零的官方沒有讓人民做好準備，加之近三年來官媒一直宣傳新冠病毒致命，導致民眾恐懼心理加重，一時藥物緊張，醫院床位緊張，醫療系統面臨重大挑戰。在北京上海各大醫院大排長龍，且出現了搶購退燒藥，退燒藥短缺嚴重的現象。

根據彭博社的報道，當局尚未確定將這一會議延至何時。