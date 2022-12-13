白紙運動秋後算賬    廣州楊紫荊被捕後杳無音訊

中國/人權

廣州女詩人公益行動者楊紫荊12月4日被逮捕後無音訊。照片日期不詳！

中國當局在放開清零政策的同時，正在對參與白紙抗議活動的人士進行秋後算賬，廣州女詩人公益行動者楊紫荊12月4日被逮捕之後，家人沒有有關她的任何信息。

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楊紫荊的母親，一位姓高的女士向法新社表示，自從她女兒12月4日被逮捕之後，她於12月8日從外地協同律師前往廣州看望女兒，但是，廣州警方拒絕他們與負責此案的人員接觸。

法新社評論說，根據中國的法律，當一個人被拘留和詢問時，警方有24小時的時間來決定是否正式逮捕他。之後，嫌犯必須被轉移到拘留中心等待審判。 法新社聯繫廣州警方，警方表示無法通過電話對該案進行評論。

一位為抗議者提供免費諮詢的不願意披露姓名的律師向法新社表示，據她所知，絕大部分白紙運動被拘留的人們的拘留時間都沒有超過24小時。

另據中國維權網報道，廣州女青年楊紫荊因11月27日晚陪朋友到廣州海珠廣場圍觀抗議清零政策的行動，近日遭越秀區警方以“尋釁滋事”罪刑事拘留。報道說，12月4日越秀區警方派出十多名警察、便衣以“查水表”為名騙開楊紫荊家門，在拒絕出示搜查證的情況下強行搜查屋內電子設備；隨後借口涉及海珠廣場事件，以口頭傳喚名義將楊紫荊抓走。

越秀區隨後於12月8日證實，楊紫荊被刑事拘留，被羈押在越秀區看守所。但楊紫荊的朋友透露，楊紫荊仍被關押在派出所，已經超過被拘留後立即送往看守所、不得超過24小時的刑事訴訟法規定。

報道說，楊紫荊是公益行動者，同時也是為詩人和寫作者，長期追求社會平等，為弱勢和邊緣群體發聲。

據民生觀察網的信息，“白紙革命”中被抓捕的抗爭者還包括金嘉偉、林懟懟、川川、王晨皓、李牧、王黛玥、王昊、秦超、陳佳林、張東輝、才央拉姆、魏海，李笑笑以及很多不知姓名的年輕人。在拘押之後，他們都受到不同程度和方式的虐待。

此外，白紙革命第一人的南京傳媒學院的女學生李康夢11月30日被警方抓捕之後，至今失聯。