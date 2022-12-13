美國與非洲峰會 加大與非洲合作應對中俄

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為期三天的美國-非洲領導人峰會今天13日在美國華盛頓開幕

美國與非洲領導人峰會今天在華盛頓開幕，為期三天峰會圍繞反恐，糧食安全和貿易等主題展開，美國期望改善與非洲領袖的合作關係，應對中國和俄羅斯在當地不斷擴大勢力範圍。

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為期三天的美國-非洲領導人峰會今天13日在美國華盛頓開幕，這是自新冠肺炎疫情以來華盛頓首次舉行的最大規模國際會議，49個非洲國家的元首和非盟與會。

本次美非峰會圍繞反恐、糧食安全、貿易、疫情、應對氣候變化等問題展開，以及讓非洲產品進入美國市場優惠待遇協議將延長到2025年。

雖然每個非洲國家期待不同，但與會的非洲國家整體上積極參與在華盛頓就行的本次峰會。現任美國總統拜登繼續美國前總統奧巴馬對非洲加大影響力的行動，在2014年後再次舉行本次第二屆美非領導人峰會，來抗衡中國和俄羅斯在非洲的勢力，要凸顯美國重視非洲，期望改善與非洲領袖的合作關係。

中國自2014年以來，在非洲的投資超越美國，成為非洲最大的投資國；俄羅斯不斷擴大在非洲的安全影響力，派遣傭兵參加當地軍事行動。

美國總統拜登將宣布對非洲的新投資，關注由於俄烏戰爭讓糧食安全問題的惡化，同時討論民主，政治等議題。

另外，美國支持非洲國家參與國際事務，美國總統拜登將宣布正式支持非盟成為二十國集團常任成員。

美國國務院主管非洲事務的助理國務卿菲此前表示，要加強對話，非洲聲音非常重要。

另外被非洲聯盟暫停資格的4個國家：幾內亞、蘇丹、馬里和布基納法索沒有被邀請參加峰會。