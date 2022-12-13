3比0! 梅西率領阿根廷挺進世界盃決賽

卡塔爾世界盃足球賽

12月13日，阿根廷球星梅西在半決賽中與克羅地亞悍將對決。阿根廷最終以3比0擊敗克羅地亞，進入決賽。

克羅地亞球星莫德里奇在哭泣，阿根廷天才梅西向實現美夢靠近! 多虧這位天才的球隊隊長，阿根廷在卡塔爾世界盃半決賽上，以3比0淘汰克羅地亞，挺進決賽。將與法國或者摩洛哥在星期天對決!

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目前在巴黎聖日耳曼踢球的梅西在上半場34分鐘用一個點球為阿根廷首開紀錄，同伴阿爾瓦雷斯在第39分鐘將比分翻倍：2比0! 如此，梅西讓他的國家第六次進入世界盃決賽，在1978和1986兩次奪得冠軍後，為阿根廷爭得第三次奪冠的可能性。

梅西與克羅地亞隊的莫德里奇，兩位分別為35歲和37歲的世界足球明星，有一位將於本周二晚上在卡塔爾盧賽爾體育場淡出。

2018年金球獎得主莫德里奇如果在周六的爭奪第三名的比賽中再度出場，對阿根廷的這場痛苦的失敗可能不是他的最後一搏。但極有可能的是，人們再也不會在重大賽事中看到他身穿格子衫的身影。

而梅西將在世界盃決賽中再次帶領阿爾比蓋爾隊衝鋒陷陣，要麼對陣法蘭西新星姆巴佩，要麼對陣摩洛哥的超級星座。如果一切順利，屆時他將打破世界盃出場次數記錄，達到26場，比德國的洛塔爾-馬特烏斯還多一場。

最重要的是，他將試圖用他的記錄中唯一缺少的世界盃冠軍來為他的神話般的職業生涯加冕，梅西由此將成為他的國家的一個傳奇，至今，他還在崇拜1986年的世界冠軍馬拉多納。

阿根廷與克羅地亞比賽開始時相互畏懼，克羅地亞擁有更多的控球權，但該隊才能不凡的莫德里奇、布羅佐維奇或科瓦契奇，是回收者和創造者，但他們不是射手。

在球場的另一邊，阿根廷沒有真正失去任何明顯的機會。然後，南美洲冠軍在五分鐘的瘋狂角逐中，用兩個巧妙的行動打破僵局。

在上半場比賽中，阿爾瓦雷斯衝到對方中央空地上。克羅地亞門將利瓦科維奇撞擊犯規，梅西主罰點球，以一記強有力的射門將球打入球門右上角（1-0，34'）。

同樣是這個阿爾瓦雷斯在自己的半場拿到另一個反攻球後開始了奇妙的奔跑，在中場先甩掉來得太晚的對方後衛，並以一個巧妙的輕功，繞過不幸的守門員利瓦科維奇（2-0，39'）。

中場休息後幾分鐘，克羅地亞教練達利奇做了一次冒險的賭博。他用佩特科維奇代替了傑出的中場布羅佐維奇，試圖給阿根廷的中衛施加更大壓力。

這是個錯誤的選擇，克羅地亞不可遏止地被對手打開了空間。梅西在禁區右側進行了一次獨舞表演，為箭在弦上的阿爾瓦雷斯送上了魚子醬（69'）： 3-0。

星期三，法國與摩洛哥半決賽，預料這將是一場非常激烈的比賽，贏家將與阿根廷一決雌雄。