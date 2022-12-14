世衛： 中國病例爆炸早在清零政策放鬆之前就開始了

中國-新冠病毒

2022年12月14日，在瑞士日內瓦的世界衛生組織總部，WHO衛生應急計畫執行主任Michael Ryan在日內瓦聯合國記者協會組織的新聞發布會上回答記者提問。

世界衛生組織的一位官員周三說，中國爆炸性的新冠疫情發生在中國政府開始放鬆衛生限制之前。

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中國衛生部周三承認，北京的感染病例正在 "迅速增加"。上周，政府突然放棄了堅持已久的社會面清零戰略，包括結束對檢測結果呈陽性的人的自動隔離，並停止大規模檢測活動。

世衛組織衛生應急管理負責人邁克爾-瑞安在日內瓦世衛組織總部告訴媒體： "中國病例的爆炸性增長並不是因為解除了嚴格的清零政策的限制。中國的病例爆炸早在清零政策放鬆之前就開始了。"

根據世衛組織官員的說法，"中國取消了限制，疫情突然失去控制 "的情景並不是正確的解釋。

他認為，"這種疾病之所以迅速蔓延，是因為控制措施本身並不能阻止它"。世衛組織官員說，"傳播強度的增加遠遠早於限制感染的戰略變化"。

瑞安還說，"中國當局已經在戰略上決定，對他們來說，清零戰略 "已不再是最佳選擇”。

隨着高度傳染性的Omicron變體的流行，像中國實施的極其嚴厲的限制措施並沒有達到與前幾波疫苗接種覆蓋率低時相同的目的。

瑞安說，在疫苗接種覆蓋率提高之前，這種措施被用來保護衛生系統，但現在它們並不那麼有效。