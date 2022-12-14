中共急轉彎 漢學家質疑習近平是否還擁有所有權力

中共二十大之後

2022年12月6日，中共總書記習近平在北京人民大會堂為已故中共前領導人江澤民舉行的正式追悼會上致悼詞，圖片來自中國中央電視台的錄像。

中國11月爆發的短暫的白紙運動到底意味着什麼？為什麼堅持清零不動搖的習近平在街頭抗議爆發後迅速取消了清零，而習近平悼念江澤民的悼詞中為什麼會出現一段對他明顯不利的內容？中共內部究竟發生什麼了？法國政治學者、漢學家白夏在『世界報』13日發表的文章中就此發出質疑。

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中國人11月喊出了“共產黨下台!”“習近平下台!”“我們要自由，我們要法治!”的口號，作者指出：“這是1949年以來，示威者們首次指名道姓地把矛頭對準了中共總書記”。

中國十多座城市的示威者們接過了中共二十大召開前三天登上北京四通橋抗議的彭載舟亮出的口號： “罷免獨裁國賊習近平!”“不要核酸要吃飯，不要封控要自由!”“不要謊言要尊嚴，不要文革要改革!”“不要領袖要選票，不做奴才做公民!”

當局開始追捕敢於挑戰他們的示威者，警察找到一些青年示威者的家中威脅，各大學提前一個月放假，以阻止大學生重新聚集，警方在一些有可能出現示威者的街道盤踞，對膽敢上街的示威者立即抓捕，11月29日以來，城市街頭的示威者似乎消失了。

幾乎與此同時，中國當局急轉彎，大幅度放鬆嚴厲的清零措施，白夏詰問：誰能相信，曾幾何時，被習近平 親自決定，被視為中國社會主義制度優越性象徵的清零就這樣快速地在街頭壓力下被丟棄了？難道新皇帝聽進去了人民的聲音？在正常情況下，當局首先會鎮壓示威運動，給帶頭人判刑，然後才有可能放緩政策以平息眾怒。作者認為，中共當局如此快速轉向，使得人們必須對中共內部發生了什麼提出疑問。

在作者看來，儘管習近平在10月23日似乎取得了完全的勝利，人們還是可以質疑黨的內部是否存在緊張關係？儘管習近平清除了中共政治局所有可能的對手，但黨內是否還殘存着他的敵人？也許領導層有人指責習近平的清零政策對經濟造成巨大損害並引爆民眾怨恨？一些領導人是否逼迫執迷不悟的新舵手轉變航向以防止他的固執導致中共喪失合法性？無論如何，在他加冕一個月後，抗議活動已經削弱了習近平的實力。

白夏進而指出，最令人驚異的是習近平在江澤民追悼大會上的一段悼詞：“江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。2004年，他又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮”。

這段話顯然是對自我賦予第三任沒有指定接班人的習近平的直接批評，人們可以質疑，如此明顯的批評怎麼會悄悄出現在一個如此重要的文本中？而且在全國所有的電視、廣播、報紙公布？新舵手對此有何反應？他手中是否還擁有全部的權力？或者，像1962年大躍進之後的毛澤東一樣，他是否不得不進行自我批評，退到 "第二線"？

在江澤民的追悼會上，北京的街道被警察佔領，1976年和1989年發生的示威運動沒有重演。但這位漢學家認為：未來也許仍有一些意外發生。