卡塔爾世界盃秘密贏家是中國？

卡塔爾世界盃足球賽

2022年12月14日，卡塔爾世界盃半決賽：摩洛哥與法國隊員拼搏。 法國最終以2比0擊敗摩洛哥。

卡塔爾2022世界盃比賽進入關鍵階段，中國沒有取得參加卡塔爾世界盃足球賽的資格，不過，官媒暗示，中國足球隊雖然不在場，中國卻是世界盃的“秘密贏家”。

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多家官媒轉載的新華社主辦的『參考消息』“德媒：中國是卡塔爾世界盃‘秘密贏家’ ”一文援引中國駐卡塔爾大使周劍的說法稱，“中國元素如同繁星照亮卡塔爾”，從基礎設施到通信，從新能源業務到太陽能發電站，從賽事用品到紀念品—中國製造在卡塔爾隨處可見。

的確，央視轉播時曾試圖遮掩卡塔爾體育場數萬觀眾無一人戴口罩的畫面，以免讓當時還在嚴酷清零禁令之下的中國觀眾看到後憤憤不平，但賽場上中國廠家的贊助卻是十分地耀眼，一位網友說：“這是比賽足球的地方，不是比賽誰的製造比誰多少的地方”。

人民日報11月23日以“中國元素閃亮世界盃”為題刊文，大讚卡達爾世界盃主場由中國鐵建國際集團承包建設、中國裁判加入賽事執法、周邊商品“義烏製造”高達70%，自然，前面提到的大使周劍說的那句話又被引用了一遍：“中國元素如同繁星照亮卡塔爾!”

官媒官員自吹招來許多嘲諷，有網友援引央視主持人白岩松上屆俄羅斯世界盃足球賽期間說過的一句話：“中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了”。

中國領導人習近平有一個足球夢，讓中國舉辦世界盃，讓中國隊踢進世界盃，甚至奪得世界盃冠軍，人民日報曾刊文稱他為“足球先生”。

2015年2月，習近平主持召開全面深化改革領導小組第10次會議，將振興中國足球列為重要任務。但是中國國家隊，只在2002年參加過一屆世界盃比賽，在小組賽三戰三敗，而且這已經是20年前發生的事了。

中國隊今年在卡塔爾世界盃亞洲區預選賽1比3敗於越南，據說是62年來首次輸給越南隊，社交網絡一時罵聲連片。

也有不少中國人試着尋找為什麼中國隊腐敗醜聞不斷，技術水平卻難以上升，而且與日本、韓國隊也差得越來越遠的原因。

中國隊既然沒有去卡塔爾，官媒卻大談中國元素無處不在，似乎引起不少網民的反感，有網友說，“踢球說踢球，沒有資格去比賽，不要自個樂了，精神勝利法，管用嗎？”