四通橋勇士彭立發獲中國民主教育基金會評選為“傑出中國民主人士”

四通橋事件

2022年10月13日，彭立發在北京四通橋上掛起橫幅“不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。”

舊金山“中國民主教育基金會”日前在中國城國父孫中山紀念館舉行頒獎典禮，授予四通橋勇士彭立發“中國傑出民主人士”獎。

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彭立發又名彭載舟。2022年10月13日，彭立發在北京四通橋上掛起橫幅“不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。”令舉世震驚，並引發後來遍及全國多個城市的“白紙革命”，喊出“習近平下台”、“共產黨下台”的口號。

“中國民主教育基金會”會長方政宣布將本年度“中國傑出民主人士”獎授予彭立發。中國民主教育基金會理事封從德致頒獎辭。

頒獎辭寫道：中華男兒孤勇者，智仁勇俱備，古有荊軻關雲長，前有王維林，今有彭載舟。別是非、明利害、知己知彼、審時度勢，是謂智；救人、救國、救世，是謂仁；有膽氣、有勇氣、臨危不懼，是謂勇。四通橋勇士智仁勇俱全。

四通橋勇武精神，可打破所謂素質論、國情論之類的民主條件論迷思，即所謂在中國推行民主需要這種那種條件才行。

頒獎辭指出：人類的精神境界，因智仁勇者普遍而無區別之仁愛而提升。以大無畏的勇武氣概，為國為民犧牲奉獻，這是民主革命歷來的真精神，武昌起義如此，辛亥革命如此，六四抗暴如此，四通橋勇士亦如是。孤勇者不惑、不憂、不懼，其大智大勇，可驚天地，可泣鬼神，可昭日月。

前89民運參與者的第二代林少東代表彭立發領獎，他表示：“在中國，並不是每個學生，都會被洗腦洗成小粉紅；作為年輕一代，如果沒有獨立思考的能力，即便有自由，也會成為思想的奴隸，也和奴隸一樣。所以，我們應該倡導年輕人獨立思考，學會分辨是非善惡，才不至於成為中共的工具、奴隸。”

從1986年開始“中國民主教育基金會”每年評選“中國傑出民主人士”，至今已36屆。舊金山灣區、紐約、洛杉磯等地一百多人參加了本屆頒獎典禮。