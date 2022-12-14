德國機械製造業：不要設置“歐洲堡壘”

德國-中國

曼恩渦輪公司的一名員工在德國西部奧伯豪森的工廠里進行壓縮機和渦輪機的工作。德國媒體報道，“德國機械製造業年底情緒變好”。

據德國《商報》和柏林《每日鏡報》報道，德國機械製造業年底情緒變好。德國最大工業行業機械製造業輕鬆擺脫了危機。該行業訂單滿滿，還在繼續尋找員工。該行業突出了中國的重要性，並警告不要與中國脫鉤。

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德國機械和設備製造商儘管存在各種問題，但於2022年仍然保持了自己的地位。德國機械設備製造業聯合會主席Karl Haeusgen周二在法蘭克福舉行的年度新聞發布會上表示：“我們有信心實現今年實際生產增長1%的目標，同時也堅持我們對明年的預測。”

在俄烏戰爭開始之前，該行業的目標是在2022年實現產量增長7%。但供應鏈困難和材料瓶頸使機器生產受到阻礙。Haeusgen說：“通脹和烏克蘭戰爭及其所有後果也將在很長一段時間內對我們的工業造成壓力。工業鏈中的材料瓶頸和困難繼續存在，越來越多的國家正在恢復保護主義措施。”

德國機械製造業聯合會今年也對中國進行了密切關注，並首次就這一問題起草了一份自己的立場文件。對機械製造業來說，中國是僅次於美國的第二大重要市場。但對華出口今年下降了2.8%，為140億歐元。根據Haeusgen的說法，原因是中國嚴厲的新冠政策和中國國家干預後的建築業危機。“中國要發展經濟，加強自身經濟的創新能力。為此，中國正在對經濟進行戰略干預，損害了外國公司的利益。”

機械設備製造業聯合會認為，德國政府計畫重新評估對華關係是正確和重要的。但Haeusgen也警告說，“中國市場在短期和中期內無法被取代“，這就是為什麼政府不應該撤除出口促進工具。“對中國的出口為德國提供了高薪和高素質的就業機會。”他建議：德國政府可以利用其促進手段來幫助開闢新的銷售市場。該行業“最終需要一個針對小訂單價值的有效出口信用保險系統。”

該聯合會還要求，歐盟應與亞洲夥伴國家締結進一步的自貿協定。歐盟內部市場應該受到保護，以防止“來自第三國的不公平貿易做法”。但是，不應該設立“歐洲堡壘”，相反，必須在進攻性和防禦性貿易手段之間取得平衡。

Haeusgen還表示，當然，通過貿易進行變革是可行的，但目前在中國行不通。“經濟開放使中國人民擺脫了貧困。”這位企業家在中國的公司HAWE Hydraulics擁有約200名員工。他說，“中國人喜歡為外國公司工作，因為它們的工作崗位很好。”