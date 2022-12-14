李老師 一位讓世界關注中國抗議活動的畫家

中國白紙抗議運動

2022年11月27日，抗議者在北京遊行示威時舉着白紙，喊着口號。在一個一切都被嚴密監控和審查的社會，白紙是對人民不被允許說話的無聲抗議。在中國“白紙運動”期間，一個叫“李老師不是你老師”的推特賬號成為外界了解信息的重要渠道之一。

中國11月爆發的“白紙抗議”運動，因烏魯木齊10人因防疫封控被燒死在家中引爆，中國各地的抗議場面之所以迅速傳播世界，與一個化名“李老師不是你老師”的推特賬號有重大關係。

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路透社就此報道說，上月底，中國爆發了反對清零政策的事件，"李老師"，一個流亡在意大利北部的30歲的中國人的筆名開設的賬號，成為了解這一重大事件的最重要渠道之一。

這位畫家從自己的房間向全世界傳播他收到的大量的抗議現場的視頻和圖片，這一事件是1989年天安門事件遭血腥鎮壓以來最重要的抗議事件。

為了保護自己的隱私，希望匿名的李象徵著一代精通新技術的年輕的中國人，他們可以依靠虛擬專用網絡VPN衝破中共當局的審查制度。

他對路透社表示，"我每天都會收到數千信息。" 他認為："事件的發展遠遠超出了我們所看到的。只是很多事情沒有被報道。"

這位來自中國東部省份安徽的前美術老師，以“李老師不是你老師”的名義在推特每隔一分鐘左右就發布一次信息，在抗議活動高峰時期，他每天只睡很少一會。

路透社報道說，他的許多對話者寧願把他們的信息發送給他，而不是直接放在網上，或許是為了有一個額外的保護層，這解釋了為什麼現在他擁有的追隨者已超過86萬人，而在11月中旬，僅僅只有14萬追隨者。

儘管在中國示威非常危險，李先生相信，“通過這個裂縫，這個窗口，越來越多的人敢於公開表達他們的不滿。”

中國當局對全國十多個大城市發生的抗議活動緘默不語，12月初，中共安全機構在一封文件中特別提到將打擊“敵對勢力”“擾亂社會的非法和犯罪行為”。

“李老師”表示，他已收到不少死亡威脅，他在中國的家人也受到警方的審查。不過，他決心繼續在他的這已成為言論自由象徵的推特帳號上發布信息，即使這意味着他將無法返回他的祖國。