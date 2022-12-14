李老師：即使在意大利也受威脅

白紙革命

白紙運動的主“推手”，第一時間在推特上發送中國國內示威抗議視頻與圖片的帳號為”李老師不是你老師“的推特大神12月13日接受了法廣的專訪，就他的信息來源，他目前個人的安全問題，他對大翻譯運動的看法以及他與方舟子之間的爭論回答了法廣的問題：

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法廣：首先請您介紹一下您的推特號為何在白紙運動中有如此巨大的成功？為何繼續保持匿名？

李老師：我的帳號只是一個個人帳號，只是在這次運動中成為外界關注中國的一個窗口。我本人並不是要強調中國的社會運動，我只是在做記錄！因為其他的事件可以由報紙，電視來記錄，而有些新聞無法被正規的媒體所記載，所以，互聯網上有許多象我這樣的人主動地把它們記錄下來。至於我帳號之所以要選擇一個化名而不是實名，這一方面是由於我認為匿名是一種互聯網文化， 另一方面也是出於對我個人安全的考量，即使在歐洲，我的安全也同樣受到威脅。比如說，昨天就有人打電話以外賣的名義要我的地址，這是十分危險的。特別是意大利媒體近日報道說，在意大利有數量很多的中國有警察，所以，我認為我的安全是受到一定的威脅的。

法廣：給您發信息的人是誰？您選擇發表的標準是什麼？

李老師：給我發信息和視頻的都是中國大陸的一些使用推特的人，他們通過推特私信發給我。我選擇發表的標準首先是內容必須是可信的，然後是正在發生的和相對重要的。中國的年輕人有許多人使用推特，因為使用VPN翻牆的人很多，當他們知道國內正在發生一些重大的事件但又無法從國內獲得信息時就會翻牆上推特，來獲取最新的信息。

法廣：您如何評論網絡正在掀起的將中國國內網絡內容翻譯成英文介紹給外網的大翻譯運動？

李老師：我認為大翻譯運動是一件很好的事情，長期以來，由於中國與世界互聯網的分割，導致中國人雖然不能夠對自己的國家暢所欲言，但是卻能夠對世界上其他任何國家與民族暢所欲言。而大翻譯運動出現以後，中國官方也開始主動收斂，主動去壓制一些網絡的仇恨言論，所以，我認為它的出現是有意義的。

法廣：你近日與與另一位網絡名人方舟子針鋒相對，唇槍舌劍？您之前在接受訪問時說有網友反饋方舟子在十一月最後一個周末白紙革命爆發時發稿不多，這才是網民轉而向您投稿的原因，您可以確認這一消息嗎？

李老師：是有網友反應，方舟子在白紙運動期間並沒有發布許多內容，尤其是在11月27日，他也沒有發布許多內容，但是，這些與我並沒有關係，因為方舟子已經老了，他的粉絲也多是一些老年人，年輕人更加相信我，所以，他們更願意投稿給我，這才是真正的原因。