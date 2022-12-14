染疫者暴增 中國官方承認很難準確掌握實際數據

中國-新冠病毒

中國國家衛健委周三宣布，即日起不再公布無癥狀感染者數據。官員解釋，很多無癥狀感染者不再接受核酸檢測或求醫，很難再準確掌握無癥狀感染者的實際數據，但會繼續監測求診病例數據。

廣告 繼續瀏覽後續

北京及其2200萬居民正在遭受新一波疫情的襲擊，感染速度之快，這是自從出現新冠疫情以來從未有過的情況。

法新社引述中國國務院副總理孫春蘭表示，新冠疫情染疫人數在首都“快速增加”，而眾多的北京人通過社交網絡宣布染疫，一些企業甚至表示，將近90%的職工不能上班。

上周，中國突然取消嚴厲的清零措施，由於缺乏配套措施，一時感染暴增，引發恐慌情緒。

中國衛建委周三下午召開新聞發布會，有記者詢問近期中國公布的疫情數據呈現下降趨勢，但是和一般民眾的感知很不一樣，記者還問及為何不再公布無癥狀感染者數據的原因。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，有記者提問近期中國公布的疫情數據呈下降趨勢，和很多公眾感知不一致，以及不再公布無癥狀感染者數據的原因。

中國疾控中心應急中心主任李群表示，近期各地報告的發病數據有所下降，和公眾感知不一致，是因防控措施調整後，各地不再採取以行政區域來做全員核酸篩查，除了重點人群、重點機構外，多數人群是以“願檢盡檢”方式進行核酸檢測，全國的核酸篩查總人數有所下降，各地各級醫療機構報告的數據相應減少。

另外，也因為無癥狀感染者及輕症病例，特別是快篩陽性的人居家治療，不需再到醫院求診，無法將這部份人納入統計數據。

李群表示，取消公布無癥狀感染者是因為實施“願檢盡檢”措施後，許多無癥狀感染者不再進行核酸檢測，也不再需要就診，很難再準確掌握無癥狀感染者的實際數據，因此從今天開始不再公布無癥狀感染者的數據。

法新社報道說，疫情正在中國各地蔓延，令人擔心的一個因素是醫院床位不足，醫療資源緊缺，現在已經出現了搶購退燒藥的情況。

另外一個令人擔心的是眾多老年人沒有打疫苗或者沒有打夠，80歲以上年齡階段的，只有66.4%的人完整地注射了疫苗。