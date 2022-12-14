法國戰勝摩洛哥 將與梅西率領的阿根廷對決

卡塔爾世界盃足球賽

2022年12月14日星期三，法國隊以2比0獲勝，將在周日的決賽中對陣阿根廷。在卡塔爾Al Khor的Al Bayt體育場，法國隊的姆巴佩在世界盃半決賽結束時擁抱了與其一起效力於巴黎聖日耳曼俱樂部的摩洛哥球員哈基米。

卡塔爾世界盃第二場半決賽周三在法國與摩洛哥之間展開，衛冕冠軍法國對陣摩洛哥。特奧在開場第5分鐘為法國首開紀錄。下半場，替補球員穆阿尼補射破門。法國最終以2-0淘汰摩洛哥，第4次闖入世界盃決賽，將與梅西率領的阿根廷爭奪冠軍。

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星期天，法國藍軍將對陣阿根廷，預計這將是一場激烈的決賽，雙方都希望能夠第三次贏得世界盃冠軍。對阿根廷名將梅西而言，這將是他參加職業生涯的最後一場世界盃比賽。

德尚領導的法國隊夢想創下連續兩次奪得世界盃冠軍的歷史，在世界盃史上，只有兩個國家取得這樣的奇蹟，一個是貝里的巴西隊分別於1958和1962連續奪冠，另外一個是意大利，分別於1934和1938連續奪冠，但那是意大利的法西斯時代。

對於周三敗於法國的摩洛哥而言，儘管失敗了，也已進入歷史，此前，沒有任何一個非洲國家或者阿拉伯國家進入世界盃半決賽，在摩洛哥之前，喀麥隆、塞內加爾以及加納均在四分之一決賽時遭遇失敗。

摩洛哥可以自豪於自己的成績，並為未來打下牢固的基礎。在卡塔爾體育場，摩洛哥的支持者遍地都是，他們為摩洛哥的失敗惋惜。

比賽開始不久，法國隊全場緊逼，埃爾南德斯在第5分鐘破門進球，但摩洛哥隊後來逐漸佔據優勢，特別是在下半場，面對似乎體力不支的法國隊越戰越勇，多次逼到法國門下，但始終未能破門，下半場第79分鐘，法國隊踢進一球，最終以2比0贏得半決賽。

現在，最重要的比賽將在周日進行，在兩支熱門球隊，以及兩個在巴黎聖日耳曼俱樂部踢球的超級明星之間的對決。

一方面是阿根廷的梅西，七次金球獎得主，他自己夢想，世界上很多梅西迷都夢想在他的獎盃櫃中加入他唯一缺乏的世界盃冠軍稱號。

另一邊是法國的姆巴佩，他證實了自己的現象級地位，他在比賽中踢入5個進球（加上2018年的4個進球，總共9個），並且希望可以成為自......貝利球王以來，第一位在24歲生日前兩次贏得世界盃的球員。

不過，一切只有決賽完畢才成定論，尤其是梅西在對陣克羅地亞的半決賽中再次展示了他的天才之後，一切都變得難以預測。

無論如何，本屆世界盃將是歷史性的。這是第一次在阿拉伯世界組織的比賽，第一次在初冬時節進行的比賽，它也是歷史上最受詬病的體育賽事之一，2010年在確保賽事的過程中被指控賄賂和腐敗，這些指控被多哈強烈譴責。