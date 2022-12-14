等候北京釋法 黎智英勾外案押後至明年9月開審 未審已囚3年

香港/黎智英案

港府為阻壹傳媒創辦人黎智英在涉嫌觸犯《港區國安法》的串謀勾結外國勢力罪的審訊中聘用英國禦用大律師敖雲天(Tim Owen 音譯)代表抗辯，要求中國人大常委會就相關案件聘用外籍大律師進行釋法，但人大常委會未有將此事納入月底的例會，亦未知何時及會否釋法，原訂今(14日)早開始審訊的黎智英案，被迫再度押後至明年9月。這意味黎智英及同案已認罪的六名前《蘋果日報》高層在案件開審或判刑前，將先被囚三年，遑論被告對事件的記憶力會否因事件相隔太久而受影響。

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港府上月底突然公布提請人大常委會釋法後，獲「兩辦」(即在北京的港澳事務辦公室和在港的中央政府駐港聯絡辦公室發文支持，香港特首李家超亦預料，北京會儘快處理，但本月27日至30日在北京舉行的人大常委會例會，議程未見有《港區國安法》的釋法事項。來自香港的人大常委譚耀宗不願評估釋法是否出現變數，只表示，不知北京的中央政府有什麽考量，更不知道人大常委會會否臨時加插香港議程，「但我自己覺得，香港自己解決就最好啦。」而李家超昨早被問及有否收到中央就釋法的回覆時表示，相信法庭可處理事件，現階段不宜作出任何評論。

黎智英的串謀勾結境外勢力罪一案，因港府請求釋法而由本月1日押後至今日開審，但在昨日的提訊中，代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行剛開庭便表示，人大常委尚未宣布處理釋法請求，但認為相關部門對釋法持正面立場，相信中央會認真處理，申請將案件押後至明年1月3日再訊，以等待釋法結果。

入境處拒發Tim Owen工作簽證 因要等人大釋法結果

代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻表示質疑，控方一再以釋法為由而申請押後聆訊，但人大常委會有可能在考慮後拒絕為《港區國安法》釋法。他又透露，入境處以等候人大釋法結果為由，拒絕敖雲天在本案的工作簽證，故敖已離港。

國安法指定法官杜麗冰表示，釋法事宜有待中央方面決定，而且人大常委的會議議程可以隨時修訂，容不得他們揣測。

經各方商議後，案件最終排期明年9月25日至11月21日開審，審期歷時40日。綜合各方資料，自明年 1月起，有兩宗國安法案件開審，均不設陪審團而要由三名指定法官審訊，當中包括本案部分法官；到了5月，敖雲天參與另一宗在港開審的案件，審期預計100天，沒有意外也須8月底才完結。另外，雙方又同意，5月初會先處理辯方的永久終止聆訊申請。

黎智英聘請敖雲天作抗辯代表可說一波三折，在三級法院均批准黎聘用外籍大律師作辯後，建制派仍大力反對，揚言會釋法或把黎智英送返中國審訊，但回歸後首任律政司長梁愛詩則反對釋法，她在發給圈內朋友的一篇文章中表明，同意終審法院的裁決，力陳應按本地法律程序處理海外大律師來港事宜，並在文末反問：「有人要求釋法。釋哪一條？」