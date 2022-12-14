美國宣布核聚變實現歷史性突破

科學與發現

這張由勞倫斯-利弗莫爾國家實驗室的國家點火設施提供的未註明日期的圖片顯示了位於加州利弗莫爾的NIF目標灣。該系統使用192道激光束彙聚到這個巨大球體的中心，使一個微小的氫燃料顆粒內爆。美國能源部的官員2022年12月13日宣布：核聚變實現的"重大科學突破"。

美國加利福尼亞勞倫斯-利弗莫爾國家實驗室周二宣布，核聚變取得重大突破。這一宣布帶來了巨大希望。數十年來，全球科學家試圖開發核聚變，支持這一研究的科學家認為，掌握核聚變技術，可以使人類不再依賴導致氣候升溫的化石燃料。

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位於加州的勞倫斯-利弗莫爾國家實驗室（LLNL）是美國能源部的一部分，它在一份聲明中說，上周的一項實驗 "從聚變中產生的能量超過了用於引起反應的激光能量"。能源部部長格蘭霍姆在一次新聞發布會上說，這一成功將 “載入史冊”。

目前，核電站使用核裂變，其工作原理是分裂重原子的原子核，從而釋放出能量。而核聚變則使兩個輕核融合在一起，形成一個更重的核。這就是為恆星提供動力的反應，包括我們的太陽。由於那裡普遍存在的極端熱量和壓力條件，氫原子融合成了氦，在這個過程中產生了巨大的能量。在地球上，這一過程可以通過超強的激光器來實現。

什麼是核聚變

來自星球的能量

核聚變與核裂變不同，後者是目前在核電站中使用的技術，涉及打破重原子核的結合。

核聚變是一個相反的過程：兩個輕原子（氫）融合在一起，產生一個重原子（氦），從而釋放能量。這就是在恆星中起作用的過程，包括我們的太陽。

物理學家阿瑟-特瑞爾（Arthur Turrell）、《恆星建設者》一書的作者在推特上寫道， "控制恆星的能量來源是人類有史以來最偉大的技術挑戰。"

兩種不同的方法

只有將物質加熱到極高的溫度（1.5億度左右），聚變才有可能。法國原子能委員會（CEA）的項目負責人Erik Lefebvre表示，"我們因此必須找到方法，將這種極熱的物質與任何可能將其冷卻的東西隔離開來。"

第一種方法是通過磁約束進行核聚變。在一個巨大的反應堆中，輕氫原子（氘和氚）被加熱。然後材料處於等離子體狀態，是一種密度很低的氣體。它是通過磁場控制的，在磁鐵的幫助下獲得。

這是目前正在法國建設的國際ITER項目將使用的方法，也是牛津附近的JET（歐洲聯合環形山）使用的方法。

第二種方法是慣性約束。在這裡，非常高能量的激光被送入一個頂針大小的圓筒內，裡面裝有氫氣。

這就是法國的 "兆焦耳激光"（LMJ），或該領域最先進的項目--美國國家點火設施（NIF）所使用的技術。美國加利福尼亞國家實驗室正是通過後者進行了歷史性的實驗，首次實現了能量的凈增長。

到目前為止，使用激光的實驗室的目的更多的是為了證明物理原理，而第一種方法則是為了重現接近於未來的配置。

還有多長的路要走

Érik Lefebvre認為， "在工業和商業規模可行之前，還有很長的路要走"。據他說，這種項目還需要20或30年才能完成。

美國勞倫斯-利弗莫爾國家實驗室主任Kim Budil在周二表示，可能是 “幾十年”（但少於五十年）。"現在，我們利用激光已經實現了凈能量的增加，我們需要想辦法讓它變得更簡單。"

仍然需要許多技術上的改進：產生的能量必須增加，而且操作必須是每分鐘可重複多次的。

科學界為何如此期待核聚變？

專家指出，與核裂變不同，核聚變不會有發生核事故的風險。

此外，核聚變產生的放射性廢物極少，最重要的是，它不會產生溫室氣體。

Lefebvre總結說："這是一種完全無碳的能源，產生的廢物非常少，而且本質上非常安全。這使得它成為 "世界能源問題的未來解決方案"。

對許多人來說，核聚變是未來的能源。