群毆香港民主人士的6名中國外交官離開英國

中英關係

英國外交大臣詹姆斯-克萊弗利12月14日宣布，10月份被指毆打香港泛民示威者的六名中國駐曼徹斯特外交官已離開英國。

英國外交大臣詹姆斯-克萊弗利周三宣布，10月份被指毆打香港泛民示威者的六名中國駐曼徹斯特外交官已離開英國。

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克萊弗利發推表示："中國駐曼徹斯特領事館的暴力事件是不可接受的，"克萊弗利在推特上寫道，"在10月份發生令人憤慨的事件後，包括總領事在內的6名中國領事館官員已經離開英國。“

10月16日事件的錄像顯示，有人從領事館出來，撕壞正在示威抗議的民主人士的橫幅，隨後發生了暴力衝突，在錄像中可以看到，一名抗議者被中國領事館人員拖進外交大院後倒在地上，遭到群毆。

外交大臣克萊弗利隨即召見了中國駐英國代辦，告訴他"在英國，和平抗議的權利必須得到保護”。

英國外交國務大臣傑西‧諾曼（Jesse Norman）表示，英國政府"對明顯的暴力場面極為關注"，並"要求中國駐英代辦對其領館工作人員的行為做出解釋"。

英國方面警告說：“和平抗議是英國社會和我們生活方式的一個基本組成部分”。"所有在我們土地上的人都有權在沒有暴力威脅的情況下和平地表達他們的觀點。

據受害者告訴警方，四名中國領館工作人員將他拖過領館大門後，對他進行了毆打，並撕扯他的頭髮。

事發時，一些抗議者聚集在中國駐曼徹斯特領館門外，抗議中國當局在香港對民主和言論自由的鎮壓。

中國外交部發言人汪文彬對這一說法提出了異議，他說 "滋事分子非法進入中國駐曼徹斯特領事館。

英國警方隨後對醜聞展開調查，曼徹斯特警察局要求取消涉事的六名中國外交官豁免權，以便開始訊問。

作為調查的一部分，曼徹斯特警方 "要求取消六名中國官員的外交豁免權，以便他們能夠接受調查"，克萊弗利說，他給中國規定了一個期限，該期限於星期三12月14日到期。

他補充說："應我們的要求，中國政府現在已經將這些官員從英國趕走，包括總領事本人。

兩周前，倫敦表示，2015年倫敦曾希望與北京合作的 "黃金時代 "已經終結。總理蘇納克當時表示，中國對 "我們的價值觀和利益構成了系統性的挑戰，這一挑戰隨着中國走向更大的獨裁主義而變得更加嚴峻"。