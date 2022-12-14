香港一日兩宣放寬防疫措施 旅客今入境即可自由活動

香港/防疫

因應中國大幅放寬防疫措施，香港政府一天之內兩次宣布共五項松抻綁安排，主要是由今(14日)天起，取消進入場所前要掃瞄「安心出行」和抵港者的「黃碼」分類，意味海外人士抵港並進行核酸檢測後，便可在港自由活動，毋須等待三天的家居隔離；此外，由香港前往中國內地或澳門人士的口岸快速核酸檢測安排亦告取消，另亦會取消居家隔離人士佩戴手環的安排和逐步減少向住宅大廈發出強檢公告。有專家認為，香港放寬防疫措施不會額外增加中國的疫情風險。

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香港疫情現時處於一萬多宗的平台期，最新的單日新增感染個案達13721宗，但單日的死亡人數則增至37人，令第五波疫情累計10808人死亡。醫務衛生局長盧寵茂昨午指出，大廈污水檢測的病毒量結果顯示，疫情反彈似乎已經進入平台階段，並有少許回落跡象，故此可以放寬部分防疫措施；但由於一老一幼的接種率仍不理想，必須保護高危群組，故疫苗通行證和佩戴口罩仍須維持，他甚至以「沒有日落條款」來回應會否取消「疫苗通」的提問。

盧寵茂又引述數據解釋特首早上公布取消「黃碼」的決定，指入境遊客陽性率大約維持在3.8%，每1000名遊客只有約16人是在離開機場後找到的輸入個案，比例較社區檢測約2.5%的陽性率更低；加上輸入個案佔香港整體個案比率一直低於一成，故決定撤銷「黃碼」限制。

在港實行了四個月的「紅碼丶黃碼」制度，主要是配合「0+3」安排，即旅客入境後頭三天的家居隔離期間，其「安心出行」會變成黃色，以致他們不能進入食肆等公共場所，取消「黃碼」後，有評論形容，這等於是「0+0」，不過，旅遊業議會主席徐王美倫不敢苟同，指取消所有針對入境者而設的防疫措施才算是「0+0」，但現時入境者仍須核酸檢測兩次，又要快測五天。然而，撤銷「黃碼」始終可以便利旅客，會起「一些」吸引作用，但對聖誕丶新年兩個旅遊高峰期的吸支客作用不大，因為不少人的行程已大抵篤定。

另外，香港大學生物醫學學院教授金冬雁指出，各地出現的新變異病毒株沒有增加重症和死亡風險，而且中國近日防疫政策出現重大轉變，部分措施放寬幅度比香港更大，不擔心香港現時的放寬日後會為中國帶來額外風險。