中國官方數據失真 民間試圖搜尋真相

中國-新冠病毒

2022年12月14日，在中國北京，人們在一家藥店排隊購買藥品，這是從路透社電視視頻中截取的畫面。

自從新冠疫情在中國爆發以來，官方公布的染疫數據、死亡數據一直受到嚴重質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

根據中國國家衛建委公布的最新24小時數據，12月14日0—24時，全國新增確診病例2000例，無死亡。

越來越多中國人懷疑這一數據的真實性，從社交網絡透露的信息顯示，僅僅在北京一地，本人或者周圍的親戚熟人普遍感染的情形相當普遍，但是官方公布的名單無法顯示出來。中國民間有人改以 “發熱”關鍵詞搜尋指數來分析，指出多數城市此次疫情起始點早在當局放寬措施前，直到12月9日，中國已有2.4億人進入群體感染。這一點與世衛組織周三的表述相符，世衛組織認為，中國早在放鬆清零政策前，就出現了新冠感染暴增局面，這似乎暗示了當局大量隱瞞了數據。

搜尋這一數據的是一個叫做『城市數據團』的自媒體，根據中央社報道，這一自媒體2015年曾被上海『解放日報』報道過。12月10日，城市數據團發布分析文章“10億人的27天”，在沒有官方醫療數據的情況下用搜尋指數分析，搜尋結果與世衛組織周三的說法吻合：“中國病例爆炸早在清零政策放鬆之前就開始了”。

文章說，北京是全國首個進入群體感染的大城市，時間點是11月27日；接下來是重慶、武漢、昆明、成都等。截止到12月9日，全國已經有2.4億人已經踏上群體感染的道路。

由於這項分析是在確認出現群體感染7天之後向前回溯，如果一個城市的感染是在12月2日之後開始，便沒有計入。所以文章另外列出已經出現感染明顯趨勢的13個城市，涵蓋上海與廣州在內，總人口約為1.16億人；也就是說，在上升趨勢不改變的情況下，到12月中旬，全中國可能已經有3.6億人口開始走上群體感染的道路。

即使數據驚人，但文章認為，中國應該在今年3月就放開嚴格的疫情管制。理由是，當時3劑疫苗大規模接種剛剛結束不久，大部分人都正有着最佳的保護力，“而不是在許多人已經一年沒有補種，中和抗體滴度大幅下降的現在”。

紐約時報15日報道也指出，中國官方疫情數據失真，不透明引發外界擔憂，中國周二通報了2291例新增確診病例，這個數字是取消大規模核酸檢測要求之前每天通報的約3萬例新增病例的零頭。自從六天前放鬆了“新冠清零”政策以來，還沒有出現一例與新冠病毒相關的死亡。

紐約時報報道說，從新冠病毒大流行的最初幾個月起，病毒學家就一直懷疑中國官方通報的死亡數據，對中國醫院定義新冠病毒死亡的方式提出了質疑。病毒學家說，其他國家的標準是將感染了新冠病毒後死亡的人都包括在死亡病例統計中，但中國的官方數字不包括這些死亡，中國醫院通常將這些人的死因歸於已有的基礎病或慢性病，例如癌症或心臟病。