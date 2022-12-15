中國退燒藥難求 引發境外搶購

中國搶藥澳洲

中國冠狀病毒（Covid-19）疫情以光速蔓延之際，感冒退燒藥庫存準備不足，搶購藥品的恐慌風潮正在向海外蔓延。

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據路透社今天12月15日報道，在香港、澳門的藥店和澳大利亞的一些街區，人們對COVID-19在中國的傳播感到越來越恐慌，此刻他們正在尋找退燒藥和病毒檢測試劑盒，以便寄給大陸的家人和朋友。

中國上周突然放寬了對冠狀病毒嚴格的清零規定，引發了大陸對這些物品的需求激增，藥店外排起了長隊，網上平台也迅速售罄。

此後，一些商店對顧客的購買量進行了限制，藥廠也在加大生產力度。

上海一位醫生說："中國人喜歡囤積東西。怎麼會有剩餘的東西呢？他們喜歡在生病之前囤積藥品”。

北京一位42歲的母親常林雲（Chang Linyun音譯）說，她試圖讓澳大利亞的朋友為她的小兒子購買退燒藥，因為北京藥店裡的藥已經賣完了，而那些使用社交媒體和移動應用程序為客戶採購和提供貨物的商人收費太高。

這位母親還說："我想買兩瓶必理痛（撲熱息痛）和兩瓶布洛芬（Nurofen）......（但是）我的朋友告訴我，墨爾本她家附近藥店的所有發燒藥都賣光了，因為有太多的中國大媽在買。

在墨爾本郊區、澳大利亞最大華人社區之一的Box Hill，一位藥劑師說，有幾家藥店的百服寧已經售罄。

在香港，一家藥店的兩名銷售人員說，在該市的整個網絡中，必理痛的庫存非常少，儘管香港衛生局局長羅宗懋星期天說，政府將確保以撲熱息痛為基礎的藥物供應，以平息對短缺的擔憂。

香港一位30歲的羅姓女士說，她正在購買流感和退燒藥以及COVID測試，準備寄給她的朋友。她說，我有朋友在北京，他們讓我寄一些流感藥物和快速測試盒過去。因為他們在北京就是買不到，他們在網上下了訂單，但什麼也沒送來。"

另據中央社今天15日發自上海的報道，當地感染病例激增，布洛芬等解熱鎮痛藥品貨源吃緊，有專家建議大家多吃檸檬，因此掀起搶購檸檬潮，但貨源短缺，價錢飆高。上海一家水果店老闆告訴中央社，這兩天檸檬漲價，以前10元4顆，現在1顆就要4元，而且缺貨，叫不到貨，後面還會漲價的。