中國11月份家庭消費暴跌 青年失業率居高不下

中國-新冠病毒

周四中國官方公布的數據顯示，在新冠疫情反彈和限制旅行的共同作用下，中國11月的家庭消費大幅下滑，比預期的要大得多。

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中國國家統計局表示，零售額連續第二個月下降，從10月份的-0.5%同比下降5.9%，大幅度超過預計。接受彭博社調查的分析師曾預計，下跌幅度將更為溫和（-4%）。

自5月以來，零售額從未出現過如此大幅度的下降，當時經濟首都上海處於封鎖狀態。

國家統計局的統計員傅家琪承認。"11月，疫情蔓延到全國大部分省份，導致旅遊人數下降"，"對非必需品的銷售產生明顯影響"，

餐飲業收入的下降尤其明顯（一年內下降8.4%），儘管在中國非常發達的網上銷售的增長（一年內增長6.4%）有助於縮限損失。

上周以來，對新冠疫情的限制政策、包括禁閉和隔離大部分已經解除，但這一政策引發的很大的不確定性仍在，使許多中國人不願去商店，一些商店甚至停止營業。

另外，11月的工業生產急劇減速，遠遠低於上一月的5%，僅為2.2%，遠遠低於彭博社調查的分析師3.5%的預期。

資本經濟的經濟學家Julian Evans-Pritchard與Zichun Huang在一份說明中說："我們認為這種疲軟主要是由於需求的下降，特別是來自國外的需求下降所致。

中國上周大幅放寬了其所謂的 "零新冠 "戰略，該戰略涉及大規模篩查、對核酸測試呈陽性的人進行強制隔離，以及對街區甚至整個城市進行禁閉性的封鎖。

雖然政府已經取消了大部分旅行限制，但目前該國患病人數激增，其比例似乎是自2020年初以來前所未有的，這可能會減緩任何經濟復蘇。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃周二表示，中國2022年和2023年的增長下降現在看來是 "非常可能的前景"，她認為清零政策變化之初會造成 "一些困難"。

在國定資本投資方面，其增長在11月也有所放緩，11月增長了5.3%，而在1月至10月期間的增長為5.8%。

這是涉及房地產、基礎設施、設備和機械方面支出的一個關鍵指標，這些部門是政府賴以阻止經濟衰退風險的關鍵領域。

失業率增加

11月，僅對城市地區計算的失業率為5.6%，比10月上升0.1個百分點。16-24歲的人受到的影響尤其大，其中17.1%的人失業。

在這種暗淡的背景下，BNS還記錄了11月份中國35個主要城市的新房價格月平均下降0.2%。

北京在最近幾個月公布了支持房地產的措施，這是一個對其增長至關重要的部門，但由於更嚴格的融資規則和大流行病而變得毫無生氣。

凱投宏觀表示，"儘管放寬了清零限制，迄今為止經濟活動仍然疲軟 "，因為 "許多家庭希望盡量減少互動"，這是因為目前的感染浪潮 "正在全國範圍內蔓延"。