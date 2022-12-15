反修例約6000名被捕者數周內知是否被控 團體促港府為檢控畫線 利社會復和

香港/政治

反對修訂逃犯條例運動發生至今超過三年，仍有七千多名被捕者等候警方發落，立法會數名議員引述保安局長鄧炳強在一個交流會上表示，警方會在數周內決定是否對當中六千人提出檢控，其餘一千多名涉及理工大學衝突的被捕人，情況較為複雜，仍需時調查。 不少評論認為，事情儘早了結，對當事人是好事，亦有利社會復和。

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保安系統高官昨(14日)早出席立法會「前廳交流會」，與議員在一個較輕鬆的環境中交流，有民主派背景的「新思維」狄志遠議員會後引述鄧炳強和警務處處長蕭澤頤指出，六千人中，性質嚴重的會繼續調查，但大部分丶即超過一半屬於輕微，會寬鬆處理，數周內有決定。狄相信，輕微個案或傾向不檢控 ，認為這將有助社會復和， 但補充，事隔三年才處理，對當時人及其家人而言，是「不公道」，因為警方早已知曉那些案件屬於不嚴重以及是否有證據作出檢控。他更期望，當局在明年中完成較複雜個案的檢控決定 。

港漂議員張欣宇亦認為，鄧炳強的說法可讓被捕人有心理預期，指要被捕人無了期等待絕對不理想，會在數周後再與當局跟進實際檢控數字。

不過，《明報》以「據了解」方式報道，指警方目標在明年1丶2月內完成處理情況較不複雜案件，料大部分會「擱置調查」。該報引述消息人士進一步指出，這意味如果出現新證據，警方不排除重啟調查。大律師吳宗鑾表示，若只是擱置調查，做法並不理想，因為案件實際上仍未了結，對當事人的工作或學業均有影響。

為反修例運動被捕青年提供支援的「蛻變計畫」創辦人宋恩榮重申，港府應為所有反修例被捕者訂立一個合理檢控時限，這不是優待，而是不要「特別虧待」他們。他強調，就檢控作出清楚決定，可為反修例畫上句號，亦是香港重新出發必要的第一步。他指出，不少被捕人士過去三年多一直承受沉重心理負擔，為升學和職業生涯規畫帶來陰影和不穩定性。

根據警方上月向傳媒提供的數據，截至今年10月底，警方在反修例運動期間共拘捕10279人，其中2915人已經完成或正經司法程序處理，其餘7364人暫未起訴。

而在已完成司法程序的人士中，約1400人被定罪丶75人獲撤銷控罪丶約400人經審訊後獲無罪釋放，另近750人的司法程序仍在進行中。 被捕者年齡介乎11至87歲，涉嫌參與暴動丶非法集結丶傷人丶襲擊致造成身體傷害丶普通襲擊丶縱火丶刑事毀壞丶襲警丶阻礙警務人員執行職務丶藏有攻擊性武器等罪行。