在華德國企業信心跌入低谷

德國-中國-經濟

2022年12月14日，中國北京新冠病例暴增，人們在一個體育場內設立的臨時發燒診所排隊。

據《法蘭克福彙報》和德國《商報》報道，中國各地封城、消費低迷、供應鏈中斷：嚴格的新冠防疫措施使中國經濟度過了異常艱難的一年。德國公司也感受到了惡劣氣候的影響。結果是，在華德企對中國市場的信心一落千丈。

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駐華德國商會（AHK）周四公布的在中國的年度商業環境指數顯示，在華德企的情緒從未像現在這麼低落。對幾乎一半的在華德企（49%）來說，市場吸引力已經降低。德國公司對中國的商業信心處於“歷史最低點”。在中國開展業務的德國公司的投資信心“顯著下降”。

58%的受訪者認為，與其他市場相比，中國作為投資地點的吸引力較低。因此，只有51%的公司打算在未來兩年增加本地投資，2021年，這一數據尚為71%。受訪企業認為，中國的清零戰略和地緣政治緊張局勢是最大挑戰。

中國上周宣布突然結束其嚴格的新冠防疫措施。德國商會認為，這是一個值得歡迎的發展，將有助於恢復中長期的商業信心。從衛生專家看來，這種急速轉變是草率的。中國許多城市的感染數字急劇上升，醫院超負荷運行，許多藥店的感冒和發燒藥品已經售完。

但德國商會表示，德國公司將迅速讓業務適應新的條件，以應對感染浪潮。在那之後，他們會對來年更樂觀。