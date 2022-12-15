愛國者防空系統 俄羅斯導彈的剋星？

俄羅斯侵烏戰爭

2022年3月17日，部署在德國軍用機場隨時可以投入實戰的愛國者導彈系統，準備前往斯洛伐克增援北約東翼。CNN報道，美國已準備向烏克蘭提供愛國者防空系統。

預計美國將向烏克蘭提供的愛國者防空系統向基輔發出了一個強有力的支持信號，在俄羅斯轟炸其基礎設施的情況下，該系統無疑將強化烏克蘭的防空能力，但該系統也不是萬能的。

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華盛頓戰略與國際研究中心的專家伊恩-威廉姆斯(Ian Williams)說，面對俄羅斯軍隊用來系統地攻擊烏克蘭基礎設施的低空導彈和無人機炸彈，愛國者 "遠非萬能剋星"。

但它們將為烏克蘭正在建設的防空系統增加一層保護，而且將有助於對抗西方懷疑俄羅斯正試圖獲得的伊朗短程彈道導彈。

什麼是愛國者系統？

由雷神公司製造的MIM-104愛國者是一種中程地對空導彈系統，最初是為了攔截高空飛行的飛機而開發的。它在20世紀80年代被修改升級，以適應新的戰術彈道導彈威脅。愛國者導彈系統在第一次伊拉克戰爭（1990-91年）中成了俄制飛毛腿導彈的剋星。

該系統擁有高度的機動性，每個愛國者導彈系統包括一個指揮中心，一個探測來襲導彈的雷達，一個探測和干擾天線，以及發射器。所有部件都安裝在一輛卡車上。

每個發射器可裝載4枚射程為160公里的PAC-2導彈，或16枚新一代的PAC-3導彈，後者的射程只有40公里，但由於有機載雷達，因此更加精確。

為什麼烏克蘭想要愛國者防空系統？

為了對付伊朗的沙赫德低空導彈和自殺式無人機，烏克蘭使用了幾種類型的防空系統，包括俄羅斯製造的Buks和S-300，以及美國老式的Hawk系統和德國和意大利製造的現代防空系統。

伊恩-威廉姆斯說，兩套納薩姆NASAMS系統（由雷神公司為挪威軍隊開發）在10月送抵烏克蘭後，已幫助烏克蘭限制了俄羅斯在11月17日的大規模打擊所造成的損失：它們摧毀了100%的俄羅斯來襲導彈。

但是，西方國家軍隊自身擁有很少的防空系統，包括導彈。例如，美國最早要到明年年底才能向烏克蘭提供NASAMS電池。

與此同時，俄羅斯不斷地對烏克蘭的基礎設施進行打擊，已危及數百萬人的電力、水和供暖。

因此，烏克蘭 "需要增加能力，他們需要增加防控系統的數量"，"愛國者 "將幫助他們增加一個防空層。

愛國者系統的攔截能力

愛國者 "在對抗高空彈道導彈方面特別有用。俄羅斯尚未在烏克蘭使用這種系統，但如果莫斯科從伊朗購買該系統，這種情況可能會改變，因為美國的系統在沙特阿拉伯被證明對胡塞叛軍從也門發射的同類型伊朗導彈非常有效。

伊恩-威廉姆斯指出，對付巡航導彈和無人機，愛國者的價值是有限的，因為他們的雷達覆蓋角度為120度，而納薩姆NASAMS監測地平線為360度。

美國可能只向烏克蘭提供一組或兩組系統。愛國者培訓需要時間，而美國擁有的系統很少。華盛頓可以呼籲其他已購買了這些產品的國家幫助烏克蘭應急。

選擇在什麼地方安置愛國系統也是一個問題：一個系統可以保衛一個城市或一個大型基礎設施，但不能保衛整個地區，伊恩-威廉姆斯強調說。"我們必須決定我們所要保護的是什麼。我們必須確定優先次序。愛國者系統不會保衛整個國家”。

另一個需要考慮的因素是價格。每枚愛國者導彈的價格為300萬美元，是納薩姆導彈的三倍。