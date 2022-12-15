日本針對中國海警船大幅增加海保預算

日中/軍事

鑒於中國海警船在釣魚島附近航行已常態化，日本政府將制定一項政策，將日本海上保安廳 2027 財年的預算增加至 2022 財年初始預算的約 1.4 倍，達到3200億日元。增加預算除了要加強自衛隊和海上保安機構的合作外，還將包括強化使用大型無人機的監視系統等。

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2016年12月，日本政府召開了加強海上保安體系建設的第一次閣僚級會議，決定增加大型巡邏船的數量，從那以後，每年年底都召開會議對該計畫的實施進行討論。今年將配合預計在12月16日決定的三份安保相關文件召開會議，就包括未來預算規模在內的強化海保能力措施做出決定，16日將由內閣決定的安保相關文件把中國定位為 “有史以來最大的戰略挑戰”，文件中還寫入了包括突發事態之際由防衛相統管海上保安廳在內，加強自衛隊與海保的合作等內容。

而據日本第11管區海上保安部的消息，中國海警4艘艦艇14日在釣魚島周邊日本認為是“領海” 的一側毗連區航行，這是中國船隻連續第42天在釣魚島附近航行。

這4艘艦船分別是“海警2102”、“海警 2301”、“海警 2502”和“和搭載機關炮的“海警 2204” ，日本海岸保安廳巡邏船警告其：“不要侵入領海。”

而12月14日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，日本預計將於本周宣布其數十年來的最大規模的國防預算案，並擬在安保文件中將中國定位為“威脅”。中方對此有何評論？

汪文斌表示，中國始終致力於維護亞太和世界的和平與穩定，是各國發展的夥伴和機遇。日方罔顧事實，背離日方對雙邊關係的承諾及中日之間的共識，對中國無端抹黑，中方對此堅決反對，一直通過外交渠道向日方表明嚴正立場。

中日互為近鄰，同為地區重要國家，維護和發展中日友好合作關係符合兩國和兩國人民根本利益。我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件各項原則，切實將“互為合作夥伴、互不構成威脅”這一政治共識體現到政策上，落實到行動中，尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域謹言慎行。靠渲染“中國威脅”為自身強軍擴武尋找借口的圖謀是不可能得逞的。