歐洲議會強烈譴責中國鎮壓和平示威者

白紙抗議運動

歐洲議會周四通過決議，強烈譴責中國當局鎮壓11月底反對政府嚴酷清零措施的“和平示威者”，歐洲議員表示，他們支持為爭取基本自由權利而鬥爭的中國人民。

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歐洲議會議員星期四在斯特拉斯堡通過決議，要求中國當局保證中國人的基本人權，立即釋放所有錯誤拒押的示威人士。

11月底，在中國十多座大城市爆發了數十年罕見的反對習近平清零政策的示威，示威者第一次公開喊出了“共產黨下台! 習近平下台!”以及“要人權要自由”的口號。

歐洲議員在決議中指出，“自從習近平2013年3月掌權後，中國的人權處境明顯變壞”，而“針對民眾的非法的監控遍及全國”。

歐洲議會在決議中“強烈譴責中國當局對言論自由、集會自由以及媒體和社交媒體自由的嚴重限制。”

歐洲議會同時譴責說，中國新技術企業抖音和騰訊與中國政府合作，收集示威者的身份信息，從而幫助當局抓捕示威者或者屏蔽他們的信息。

歐洲議會在聲明中指出，對蘋果集團在中國爆發民眾示威活動時的表現非常擔憂。歐洲議會譴責蘋果集團與中國政府合作，刪除網絡傳播的民眾示威的視頻。

對歐洲議員來說，這些企業被中國政府當作人質的事實，應該引起西方政府的高度警覺，從而推動相關立法以及鼓勵在中國生產的企業重返本國。

歐洲議會還對最近媒體披露的中國在一些歐盟成員國設立警察分支機構十分關切，要求立即關閉這些分支機構。

歐洲議會呼籲“查明並且關閉所有有利於中國當局跨國鎮壓，特別是針對本國僑民鎮壓的所有渠道。”