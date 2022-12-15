為中國訓練軍機飛行員的美空軍退役飛行員遭美國檢察官起訴

中美關係

2022年8月7日星期日，中國人民解放軍東部戰區司令部的一名空軍飛行員在台灣島周圍進行聯合作戰訓練時的表情。

美國檢察官指控在澳大利亞被捕的一名美國退役飛行員參與訓練中國軍機飛行員在航空母艦上降落。《華爾街日報》說：這是美國及其盟友阻止中國招募西方軍機飛行員的最新行動。

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上述指控出現在一份標註日期為2017年的起訴書中。華盛頓特區一家聯邦法院披露了這份起訴書。

今年10月份，應美方要求，前美國海軍飛行員杜根（Daniel Edmund Duggan）在澳大利亞被捕。檢察官指控杜根違反了美國軍備控製法律並參與了一起陰謀。

路透社報導說：起訴書載明，達根2010年和2012年有3次透過南非一所飛行學校，為中華人民共和國飛行員提供軍事訓練。

起訴書列出一些沒有公開姓名的同案共犯，包括在南非一所試飛學院擔任主管的一名南非人和一名英國人，以及一名為中國軍方搜集軍事情報的中國公民。這所南非試飛學院在中國有派駐人員。

起訴書中說，杜根為中國提供軍事訓練未經美國政府同意，而美國國務院2008年曾通知他，代訓外國空軍人員必須取得美方同意。

起訴書指控，列為共犯的中國公民促成南非飛行學校和一家中國國有企業的交易，在南非和中國為中國軍機飛行員提供駕機降落航空母艦的訓練。

為進行這項訓練，雙方特意提供錯誤資料以取得美國政府的出口許可，藉以向美國一家飛機經銷商購得一架T-2教練機。

南非《星期日時報》（Sunday Times）則報道：在2010年至2012年間，杜根至少三次在南非的一所飛行學院為中國軍事飛行員提供培訓。培訓涉及從海軍航空母艦上發射和降落飛機的戰術、技術和程序指導。

調查人員認為，這位前美國海軍陸戰隊隊員與幾名身份不明的共謀者一起行動，其中包括一名中國人、一名英國人和一名南非人。杜根和他的同謀都沒有申請向外國國民提供國防服務的許可證。