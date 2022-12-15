禁止六四紀念不合法 香港法院撤銷鄒幸彤定罪

香港-六四

圖為香港民主人士鄒幸彤12月14日上訴成功，香港高等法院法官撤銷了之前法院以“煽動他人參與未經批准集結罪”對她作出的有罪判決，同時也取消了她的刑期。圖為2021年6月5日，香港支聯會副主席鄒幸彤在香港的一個警察局獲準保釋後離開的資料照片。

香港法院周三裁定，警方去年對紀念天安門六四事件守夜活動的禁令是非法的，從而推翻了對民主人士鄒幸彤的定罪。

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這一決定對香港當局來說是一個不尋常的挫折，近年來，對北京天安門廣場1989年6月4日血腥鎮壓民主抗議者的紀念活動幾乎從公眾視野中消失了。

警方以新冠疫情和安全問題為由，禁止了最近三年的守夜活動。法院已經監禁了幾位違抗禁令的活動人士，包括鄒幸彤女士。

現年37歲的鄒幸彤律師是前香港支聯會副主席，在1989年6月4日中共動用大批野戰軍入京鎮壓了在天安門廣場進行民主抗爭和平活動的學生以來的三十多年中，支聯會每年都在6月4日這一天在香港維園組織舉行大型集會，紀念六四事件的遇難者。

香港實施國安法後，該組織已於去年6月被迫解散。鄒幸彤發表文章呼籲市民參與“六四”32周年紀念活動，隨後，香港當局起訴她煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，法院裁定罪成，判處囚禁1年3個月。

鄒幸彤不服上訴，12月14日當地時間下午獲香港高等法院裁定她上訴得直（勝訴），定罪和判刑被撤銷。

法官在庭上指出，雖然去年5月警方因應疫情，禁止支聯會於6月4日晚在維多利亞公園舉行公眾集會，但這項禁止令的合法性未能確立，因此即使鄒幸彤呼籲他人到維園集會，也不算犯法。

法新社報道說，高等法院法官朱迪安娜-巴恩斯（Judianna Barnes）周三裁定，警方錯誤地禁止了2021年的守夜活動，因為警方沒有按照法律規定，"主動和認真地考慮 "如何為公眾集會提供便利。

由於政府未能證明該禁令具有法律效力，鄒幸彤女士的文章不再構成犯罪，她的定罪在上訴中被推翻了。

儘管鄒幸彤在法庭上取得了勝利，這位民主活動家仍被拘留，因為她還面臨其他指控，包括國家安全指控，為此她將面臨長達10年的監禁。

香港曾經是中國唯一容忍紀念六四屠殺事件的地方。在2019年發生大規模的民主抗議活動後，北京當局2020年對這個半自治城市實施了嚴厲的國家安全法，扼殺了任何抗議活動。

去年，紀念六四這一歷史事件的雕像被移出香港大學校園，一個由民主活動家經營的六四博物館也遭關閉。