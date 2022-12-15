華盛頓準備向烏克蘭提供愛國者導彈

俄羅斯侵烏戰爭

2006年7月20日，在台灣台北以西80公里（49英里）的宜蘭縣，美國製造的愛國者導彈系統進行實彈發射。美國媒體2022年12月13日報道說，美國已準備向烏克蘭提供愛國者導彈系統。

美國媒體周二援引不願透露姓名的官員的話說，美國終於準備滿足基輔提出的向烏克蘭軍隊提供一組愛國者導彈的迫切要求。

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有線電視新聞網CNN報道說，一旦美國國防部長奧斯汀簽字並將其送交白宮，拜登打開最後的綠燈後，最終協議應將在本周宣布。

烏克蘭總統澤連斯基最近幾周一直在向西方國家要求提供現代防空系統，因為烏克蘭正在遭受莫斯科導彈襲擊的嚴峻考驗。

10月份以來，俄羅斯加強了對烏克蘭能源基礎設施的轟炸。美國的愛國者導彈系統，其有效性近年來在伊拉克和海灣地區的衝突中得到了充分的證明，完全可以用來反擊這些俄羅斯攻擊烏克蘭的武器。

然而，關於向基輔轉讓這些導彈的許多問題目前仍然難以確定，如果向烏克蘭提供愛國者導彈系統，這將標誌着五角大樓的承諾增加，而華盛頓則擔心以更直接的方式參與反對俄羅斯的行動而導致局勢升級。

目前還不清楚美國將提供多少枚導彈，它們將被部署在烏克蘭的什麼地方，以及它們的烏克蘭用戶將在哪裡接受培訓。

華盛頓一直對烏克蘭提供這些長程防導彈系統持保留態度的其他原因包括這一系統非常昂貴，五角大樓的庫存中相對稀少，以及需要很長的時間來學習如何使用它們。

裝在卡車上的 "愛國者 "由一個能夠自動探測和攔截半徑超過100公里的飛機、無人機或導彈的雷達，以及一個由三名士兵駐守的監測站和一個攔截導彈電池組成。

需要指出的是，愛國者導彈已經是北約在其東翼防禦的一個十分關鍵的因素。