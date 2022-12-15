誰能主宰德國外交政策 德國的新中國戰略可成試金石

德中關係

誰能主宰德國的外交政策，成了媒體關注的話題。

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德國電視一台周三報道說，周二在聯邦議會發表政府聲明後，社民黨籍總理朔爾茨動身前往歐盟峰會。外交政策是總理的事務。但綠黨籍外長貝爾博克和他卻並不總是一條心。

儘管朔爾茨和貝爾博克試圖給人在外交政策上統一的形象，但這種形象已經太頻繁地被撕裂了。在他們與中國的交往中，這一點尤其清晰可見。當總理試圖違背六位內閣成員的意願，推動中國中遠集團入股漢堡港時，貝爾博克毫不掩飾她的拒絕。她的理由是，這會加大對中國的依賴。我們必須防止重蹈覆轍，防止類似德俄僵局的重演。

為確保這一信息真正傳達到總理辦公室，貝爾博克在訪問烏茲別克斯坦時，給總理即將舉行的中國之行提建議。她提醒說，中國不再只是一個合作夥伴，“而且也是一個競爭者，並且越來越多地成為一個系統競爭對手”。貝爾博克已表示，她認為，在習近平賦予自己新權利後不久，朔爾茨訪華是不恰當的。

數周後，朔爾茨辯護說，如果沒有訪華之行，就不可能在巴厘島20國峰會上對俄羅斯進行令人驚訝的明確譴責。

近幾個月來，社民黨籍總理和綠黨籍外長不僅在風格上，而且在原則問題上有很大分歧。在俄羅斯侵略戰爭開始前幾周，朔爾茨仍在為挽救北溪二線管道而努力，認為這是一個“私營部門的項目”，而綠黨多年來一直譴責該管道是一個“戰略錯誤”。

雖然朔爾茨稱俄羅斯侵略戰爭帶來了“時代轉折”，但特別是在俄羅斯問題上，也明顯存在分歧。外交部期望在向烏克蘭運送武器方面採取比總理辦公室更快、更果斷的行動。

聯盟黨聯邦議會黨團副主席瓦德福爾（Johann Wadephul）在接受德國電視一台採訪時，嘲諷了紅綠黃聯盟的外交政策。他說，總理嘗試現實政治，外長嘗試價值政治，自民黨則不為人知。這樣行事無法對歐洲和世界產生任何影響。

雖然在外交政策上還沒有出現爆炸性的爭吵，但綠黨籍經濟部長哈貝克的參與讓事情變得更加複雜。他也在某種程度上成了外交政策制定者。他無論是去加拿大，還是去卡塔爾或南非，都是為了購買能源。而在當今世界，能源政策比以往更具有外交政策的作用。另外，他領導的部門在政府未來對華戰略中也得到了重要發言權。

德國政府的新中國戰略應在明年初準備就緒。朔爾茨，貝爾博克和哈貝克正在共同撰寫該戰略。它可能會成為紅綠黃聯盟外交政策的試金石。