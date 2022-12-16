中國染疫人數暴增 搶藥潮蔓延海外

中國/新冠病毒/搶購藥品

中國疫情飆升，染疫人數暴增，民眾搶購囤積藥物自保，引發買藥難。中央社今天引述消息稱，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳大利亞藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

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該報道引述BBC消息，中國突然的政策急轉彎和感染激增無疑引爆了民眾的恐慌情緒。在大陸多個城市，醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。搶藥潮甚至蔓延到香港和澳大利亞。部分香港藥房的感冒藥如“必理痛”（Panadol）、“幸福傷風素”短缺，一些藥店開始對感冒藥進行限購。

力報消息稱，多名市民致電澳門電台節目反映，現在澳門市面不僅抗原檢測（快篩）試劑、連花清瘟等防疫藥物奇缺，就連一般的感冒退燒藥也被搶購一空。澳門藥監局隨即回應稱，已向藥房發出指引，指示藥房採取限購措施，每人每次限購5劑抗原檢測試劑及1盒止痛退燒類藥物。

據路透社說，在澳大利亞墨爾本郊區、澳洲最大華人社區之一的博士山（Box Hill），一名藥劑師說，幾家藥店的“必理痛”已經賣光了。澳華網稱，澳大利亞華人近日開始“曲線救國”，將澳洲神藥“必理痛”郵寄回中國給家人朋友；這款藥物被政府官方機構認定為能剋制新冠病毒。