中國疫情爆發 有歐美國家停辦簽證 領館人員傳被染居多

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中國本土疫情持續延燒下，美國、德國駐中國大使館昨天至今天相繼宣布暫停簽證業務。其中，美國駐上海等4個外地城市的領事館也一併暫停簽證業務，且何時恢復將另待通知。

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因疫情肆虐，美國德國駐中大使館宣布停辦簽證。據中央社署名邱國強報道稱，美國、德國駐中國大使館昨天至今天相繼宣布暫停簽證業務。其中，美國駐上海等4個外地城市的領事館也一併暫停簽證業務，且何時恢復將另待通知。

外界認為，美國、德國駐中大使館相繼宣布暫停簽證業務，應與中國爆發的新冠本土疫情相關。有未經證實的消息指出，駐北京部分外國使館已有相當比例職員染疫，尤以需要和一般民眾接觸的簽證處人員居多。

事實上，為因應疫情爆發，美國駐中國大使館自12日起就縮減簽證業務，且接連宣布相關措施，且縮減範圍不斷擴大。連同昨天的宣布在內，已是連續第4天宣布縮減簽證業務，形同停擺。

中央社說，德國駐中國大使館則在今天上午宣布，鑒於北京疫情形勢，大使館的簽證處及領事處即日起至2023年1月6日前暫停開放，形同停止簽證業務。不過，館方並沒有宣布德國駐外地城市的4個總領事館也比照暫停簽證業務。目前德國在上海、瀋陽、成都、廣州設有總領事館。館方為此特彆強調，簽證申請是由各使領館依轄區畫分處理。因此，一般不可以在其他德國總領事館提交簽證申請。