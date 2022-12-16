中國節假日紛沓 新冠或迅即席捲農村 官方急應對

中國/新冠病毒

中國今天制定保護農村地區免受新冠病毒侵害的緊急計畫，中國政府放棄嚴格的清零封鎖和旅行限制制度後，數百萬城市居民多年來首次計畫假期出行包括返鄉。

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據路透社今天報道稱，隨着節假期臨近，中國稱為新冠病毒傳播到農村做好準備。上星期，中國開始放棄清零，與世界大部分採取與新冠病毒共存的防疫政策國家為伍。此而前中國發生罕見針對習近平的清零政策歷史性抗議。

但中國這種戲劇性轉變帶來的興奮很快讓位於對中國對即將到來的感染浪潮及其可能給中國造成新的打擊毫無準備的擔憂。

12 月 15 日，中國官方報告了 2,157 例新的有癥狀的新冠感染病例，而前一天為 2,000 例。然而，官方數據並不能反映疫情的全貌，而且與城市中更廣泛傳播的跡象不一致，在這些城市，發熱門診外排長隊和藥店貨架被搶購一空已成為司空見慣的景象。

在 1 月 22 日開始的當地農曆新年假期前夕，中國農村尤其令人擔憂。農村地區很可能被返回家鄉和鄉村的旅行者淹沒，自大流行爆發以來的三年裡，農村幾乎沒有什麼疫情報告。

中國國家衛生委員會周五表示，正在農村地區加強疫苗接種，並儲備呼吸機、基本藥物和檢測試劑盒。它還建議旅客減少與年長親屬的接觸。

據該報道，中國大陸的國際邊界基本上仍然關閉，但最近決定放棄國內旅行前的測試並禁用跟蹤人們旅行歷史的應用程序，這讓人們可以自由地在全國各地移動。據官方媒體周四晚間報道，中國人口最多的省份之一河南取消了醫護人員的所有假期，直至 3 月底，以確保隨着疫情限制的放鬆“平穩過渡”。