撤了清零 “大白”等控疫大軍面臨衰退失業與再就業

中國/清零/新冠病毒

中國控制疫情人員曾經是龐大的領域，現在忽如潮水退去時一樣陷入茫然。路透社採訪北京一位疫情監控人士稱，與大多數中國人一樣，北京居民王女士在上周聽說中國將放棄幾乎所有的清零政策限制時感到高興和寬慰。不過一天後，這位 43 歲的女士就失去了工作。

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據路透社今天報道，隨着中國尋求與病毒共存，疫情控制行業面臨衰退。如上所說的王女士就是北京眾多操弄拭子測試員之一。

在針對經常嚴厲的封鎖措施引發前所未有的抗議之後，中國政府本月初放寬限制，然後突然放棄了大多數控制措施，也包括在全國大部分地區進行的強制性 PCR 大規模檢測。

對於那些疫情公司以及涉及隔離、疫情跟蹤和移動監控產品及服務的公司來說，這種大轉彎意味着命運在一夜之間發生了變化。在疫情大流行期間，這些行業已發展成為龐大大企業，並且有權力巨大的僱主，路透社說很難獲得準確的統計數據。

路透社 5 月份收集的分析師估計，中國今年計畫的與疫情相關的支出約為 520 億美元，而這些行業佔據了很大一部分。一些不那麼保守的估計甚至認為，僅今年大規模檢測的潛在成本就佔中國國內生產總值的 1.5% 到 1.8%，這超過卡塔爾的國內生產總值。

路透社對招標的報道顯示，過去兩周，30 多個地方政府取消了與疫情控制相關的服務和產品的招標。

從 PCR 大規模檢測中獲得巨額利潤的公司本月股價下滑。上海萊茵檢驗跌11%，廣東凱普跌8%，迪安跌5%。

路透社說，當然，隨着時間的推移，恢復更正常的經濟活動應該會幫助更多人找到工作。地方政府也有望將資源轉移到應對疫情蔓延上。

Natixis 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 表示，中國針對老年人的新疫苗接種計畫可以為下崗測試人員提供就業機會，而地方當局可能會僱用工作人員來支持留在家中的弱勢或老年居民。

但據在被裁員前不到三周才找到使用棉簽檢測員工作的王說，再次找工作很煩人。但她似乎並沒有為失去檢測工作而悲痛，這個工作曾這意味着她每天要穿着封閉捂到汗濕的防護服連續走幾個小時，還要與脾氣暴躁的居民打交道。