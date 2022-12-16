新冠大爆發 北京火葬場都燒不停

中國/新冠病毒/死亡人數

中國北京的火葬場工作人員周五說，他們的火葬場被中國前所未有的新冠病例浪潮所致死火化不停淹沒。中國當局警告這種疫情情況很快會蔓延到中國的農村地區。

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據法新社今天自北京報道稱，北京火葬場被新冠染疫浪潮衝擊。

疫情正在中國各地迅速蔓延，在實施了近三年的大部分衛生限制清零措施被取消後的一周，當局承認，現在 "不可能 "計算染疫以及死亡的數量。

據一位火葬場工作人員告訴法新社記者說，“我們每天要火化20具屍體，大部分是老人。” 這位火葬場工作人員說，最近有很多人染疫生病了。

病毒並沒有放過火葬場工作人員：“火葬場讓我們辛苦加班！在60名員工中，有10多人染疫，但我們沒有選擇，這些天的火化工作太多。”

法新社聯繫的兩家北京殯儀館的員工說，他們的機構現在晝夜工作，提供當天就必須火化服務，需求是大量的。

另一家火葬場說，火化排隊等一個星期，等候名單排得滿滿的。

然而官方數據顯示，自12月4日以來，沒有與新冠病毒有關的死亡。官方稱，自11月中旬以來，只有9人因疫情而死亡。法新社說，但從那時起，中國官方每天報告都有超過10,000例的記錄。此前，在5月28日至11月19日期間，沒有與新冠病毒有關的死亡報告。

法新社引述中國媒體當時的解釋，當2019年12月在武漢（中心）發現首批病例時，由於國家對將死亡歸因於病毒有嚴格的規定，許多新冠陽性患者的死亡沒有被記錄下來。