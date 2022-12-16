港區36名人大誕生 首有台籍港人當選作示範 工聯會跌至只餘一席

香港/政治

最新一屆香港區全國人民代表大會36名代表昨(15日)早經投票產生，15名現屆人大悉數成功連任，而6名現任全國政協亦成功轉換「跑道」到人大，當中包括凌友詩，這是首次有台灣出生人士當選港區人大，她直言，中國國家主席習近平致力推進統一，她的當選有示範意義，期望日後幫助維護和鋪墊台灣未來統一後的制度；相反，傳統親京力量的香港工會聯合會(工聯會)，所得議席卻由高峰時期的三席減至只有一席。

廣告 繼續瀏覽後續

五年一度的港區人大選舉，有1273名選舉委員會成員出席，以投全票的方式，在42名候選人中選出36人。結果，香港科技大學校長朱葉玉如取得1254票，得票率98.5%，榮膺「票後」；而「票王」則是已故愛國商人丶政協副主席及人大常委霍英東之孫霍啟剛，他的得票率有98%。

由明年3月起履新的36名港區人大中，現任人大和政協已佔了三分之二，即新血佔三分之一，當中包括以46票之差擊敗工聯會副會長謝愛紅的民主建港協進聯盟(簡稱民建聯)執委黃冰芬，奪得最後一席。而這亦令民建聯這個在立法會中的第一大黨，以擁有7席而成為港區人大中的最大政黨，令該黨主席李慧瓊當選新一屆人大常委的機會看高一線。

工聯會佔港區人大比率由高峰11%降至 2.8%

另一方面，謝愛紅的落敗，亦令傳統親中勢力的工聯會在人大之中只餘一席，是香港自上世紀九十年代以來最低比例的一次。該會長期以來至少有兩人出任港區人大，這在早期港區人大人數不多時，比例頗高，而在1993年至2007年的三屆人大中，工聯會每屆更有3名代表，分別占人大總數的11%和8%，但今次只有會長吳秋北一人當選，即占人大比率不足3%。

有資深工聯會成員向《星島日報》以「工聯沒落」來形容只餘一名人大代表，該成員分析，原因之一是選舉委員會組成改變，新增很多同鄉丶社團丶中資勢力，這些新勢力未必支持工聯會；其次是今次選舉不如以往有「祝福名單」，以致傳統建制中工作單一丶知名度不高者在未獲力保下，較為吃虧。其他建制派則指出，工聯會與立法會內的工商丶專業界別不咬弦，導致該等界別的選委不願投工聯會全票。

學者出身的港澳研究會副會長劉兆佳則表示，在愛國陣營擴大的情況下，比較傳統的愛國團體未必可占特別優勢，但在北京的中央政府領導和監督下，愛國陣營必須團結一致以應付內外敵對勢力的干擾，即使涉及利益矛盾，亦不應影響他們以團結姿態示人。

凌友詩成首位港區人大, 圖為她2019年在政協上發言 © 資料圖片

台籍凌友詩：當選人大有示範意義

選舉另一惹人關注的，是首次有台灣籍人士當選。港區人大過往鮮有非中國內地或香港出生者當選，歷屆只有印尼籍的徐四民丶菲律賓出生的黃光漢及泰國籍的陳智思等人，而父親是中華民國海軍副艦長丶在台灣眷村出生的凌友詩則是首名台籍港區人大。她最為港人熟悉的，是在2019年的兩會期間，於政協全體會議上以「平凡台灣女孩」之名丶用誇張表情和高亢語調發言稱：「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」其後被台灣政府以她出任政協委員違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，以及發表統戰言論而對她實行罰款新台幣 50萬元。

她成功由政協「轉跑道」至人大後說，自己熟悉台灣和香港「一國兩制」的實施，以相關背景成功當選，是象徵「一國兩制」的示範意義，有助維護鋪墊台灣未來統一後的制度，為台灣帶來安定的基礎，也代表着香港在國家主席習近平呼籲全球華人要組織成推進中國統一的戰線上處於最重要的領導地位。她期望，日後能幫助促進和平統一或者相關的法制工作。

其他當選人還包括兩名前港府官員，分別是前運輸及房屋局局長陳帆和前資訊科技總監楊德斌；其餘十名新人包括工商總會會長李聖潑丶中石化供應鏈總監林至頴丶中華海外聯誼會理事孫偉勇，以及元朗區議會主席沈豪傑等。

以年齡計算，36名當選人的平均年齡為55.6歲，比過往兩屆平均年齡低。最年輕的當選人是現年39歲的民建聯執委朱立威，而年紀最大的，是現年69歲的香港中醫中藥界聯合總會會長李應生。

由北京到港列席選舉的人大常委會秘書長楊振武在選舉後表示，一國兩制事業任重道遠，希望人大代表有實際行動，貫徹一國兩制方針，旗幟鮮明地愛國愛港，緊密團結港人，排解民生憂難，維護社會和諧穩定，充分發揮一國兩制下香港的獨特優勢，為堅持和完善人民代表大會制度和一國兩制制度體系，奉獻更多智慧和力量。