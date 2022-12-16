盧沙野：“白紙遊行”中有顏色革命的味道

中國/社會/新冠病毒

中國駐法大使館網頁周三（12月14日）公布了中國駐法大使盧沙野12月7日與法國外交記者協會交流對話實錄。其中盧沙野說，“白紙遊行”中有顏色革命的味道，有的中國人被外部勢力收買。這與有關習近平對此事件的說法不同，也引發海外華文媒體對此報道和評論。

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據《南華早報》12月2日報導，12月1日，歐盟理事會主席夏爾‧米歇爾（Charles Michel）訪問北京時，習近平向米歇爾解釋了中國的抗議，“他聲稱在疫情流行三年後遇到了問題，大學裡的學生或青少年感到沮喪”。這是習近平首次談到“白紙運動”。

但中國駐法國大使盧沙野卻在談話中表示：中國政府在11月11日出台了放寬“動態清零”政策的二十條措施，但地方政府沒能理解中央政府的意圖，走回了老辦法控制疫情的老路，這就讓老百姓感到不滿，這才導致了街頭遊行。

他還說，中國老百姓有表達不滿和抱怨的權力（應為權利），這很正常，中國始終堅持人民至上。但這一次是外部勢力抓住機會進行政治化操弄，其中有顏色革命的味道，有的中國人被外部勢力收買。

當盧沙野被問到，這些中國人是被誰收買時，他說，他不能挑明，讓聽眾自己去想象；他還指責所謂“白紙遊行”也是顏色革命，因為白色也是一種顏色。他又說，近期的遊行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用。

另外，當在場記者說中國是一個受到嚴密監控的國家時，盧沙野又說，監控這個詞不準確，這是中國在自我防衛，因為外部勢力始終敵視中國。

他還表示，中國有自己的信使RNA疫苗，不需要西方的疫苗。但他自己馬上承認自己接種的是美國的輝瑞疫苗。他又暗示是美國人把新冠病毒帶到了中國。

位於美國的自由亞洲評論說：這篇長篇訪談內容豐富上網後在社媒上廣泛流傳，引起不小的爭議。有多位網友指出，盧沙野是第一位承認接種輝瑞疫苗的中國官員。還有網友諷刺說，盧沙野說白紙運動是受外部勢力操弄，卻又說不出外部勢力的名字。另有人說，這篇談話體現出這位駐法國大使的虛驕，這正是今日黨國疫災亂像的一大原因，拿國民生命當兒戲害人無數。

加拿大華人作家盛雪12月16日對大紀元表示，盧沙野把這一場自發的運動，直接跟世界上一些國家地區進行民主化改革的顏色革命扯上關係。習近平可能也對他不滿。中共才是實實在在由外部勢力操控的一個團夥，它當初是受共產國際的操控，1931年11月在中國成立了中華蘇維埃共和國，就是今天中華人民共和國的前身。他們自己就是受外部勢力操控的暴力團夥。可是這一次的白色革命，大家都看得很清楚，不管是在中國境內還是在海外，基本上都是自發的。