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美國上市公司會計監管委員會表示，有史以來首次能夠對中國審計公司進行全面檢查。這重置了在美國交易所上市的中國公司面臨的三年退市時間表。

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據華爾街日報署名Jing Yang / Michelle Chan今天報道稱，美國監管機構稱已能夠全面檢查中國公司審計底稿。這家美國審計監管機構周四表示，最近對這些會計師事務所進行檢查時，沒有與中國有關部門協商，後者也未提供意見。

十多年來，中國的監管機構以國家安全擔憂為由，拒絕讓美國上市公司會計監管委員會PCAOB檢查總部位於中國的會計師事務所或例行查閱中國公司的審計底稿。今年，在美國開始實施《外國公司問責法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act)後，中國政府的立場有所軟化。《外國公司問責法案》規定，如果審計機構連續三年不能接受檢查，受審計的公司就會被強制退市。

截止今年夏天，超過160家公司被美國證券交易委員會標記為不符合這一新法，並有可能從2024年開始被摘牌。

美國上市公司會計監管委員會主席Erica Williams在一次新聞發布會上表示，這一聲明不應以任何方式被誤解為中國大陸和香港的公司獲得了一份合格證明。她表示：“這是在承認有史以來我們首次能夠進行全面和徹底的檢查和調查，以根除潛在的問題，並要求公司承擔責任，解決這些問題。”

美國上市公司會計監管委員會最近派遣了30名工作人員在香港進行為期九周的實地檢查，比其正常檢查小組的人員規模增加了一倍。Williams說，他們在香港停留的時間比通常的這類檢查要長三周。該委員會檢查了兩家會計師事務所對八家企業的審計底稿，包括國有企業和敏感行業的公司，這兩家會計事務所為內地的畢馬威華振會計師事務所(KPMG Huazhen LLP)和香港的羅兵鹹永道會計師事務所(PriceWaterhouseCoopers, 即普華永道)。

這些檢查是在9月至11月期間進行的，此前美國和中國的監管機構在8月達成了一項具有里程碑意義的協議。PCAOB在選擇檢查的公司及其審計底稿方面擁有唯一的決定權，並且可以直接從所有相關人員那裡獲取證詞。

美國上市公司會計監管委員會發現了許多潛在的漏洞。據Williams稱，這些漏洞與該機構在全球進行的其他首次檢查中遇到的問題一致。該審計監督機構表示，將在2023年發布檢查報告。

該報道稱，曾在2014年至2018年期間擔任SEC國際事務辦公室主任的Paul Leder說，在中國，允許非公開信息被帶離中國供美國監管部門使用的情形非常少，上述檢查就是這種情形之一。他說，中國當局作出讓步可能是因為他們現在不想攪亂市場。

智庫大西洋理事會(Atlantic Council)的高級研究員Jeremy Mark表示，過去幾年對於美中兩個市場之間可能出現脫鉤的情況存在深深的擔憂，現在可以緩口氣了。Mark說，中國經濟在過去一年的急劇下滑可能促使中國政府作出了讓步，允許美國展開檢查，以便中國公司能保留在美上市地位。他說，中方最不想看到的就是失去進入華爾街的機會。

據華爾街日報稱，在8月份中美達成審計協議之前，數十家在美上市的中國公司已着手在香港進行二次上市或雙重上市。短視頻平台嗶哩嗶哩股份有限公司和百勝中國最近將各自在香港的第二上市地位轉為主要上市，以確保如果其美股被摘牌，它們可以繼續在另一個主要國際交易所公開交易。阿里巴巴也在做同樣的工作。包括兩家石油公司在內的五家大型中國國企最近分別採取行動，自願將股票從美國退市。這五家公司都在SEC的不合規公司名單上。