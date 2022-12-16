胡錫進自曝確診 說他的親朋好友大部分陽了但挺樂觀

中國/胡錫進/新冠病毒

中共環球時報前總編輯胡錫進今天宣布確診COVID-19，癥狀不重。胡錫進近期不斷呼籲當局放開封控，引發“清零派”圍剿，他自嘲要是不陽，“不足以平民憤”，現在中招覺得很踏實。胡錫進還稱，周圍的親朋好友大部分都染上了，但大家都挺樂觀的。

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據中央社今天引述消息報道稱，胡錫進今天在微博發文表示他陽了，早上測出來的，比兩周前預測自己會在一個月之內“中招”早了很多天。

據胡錫進稱，自己陽了也好，因為他是放開封控的輿論支持者之一，有人給他貼“躺平派”標籤，現在北京市那麼多人感染了，他要是不陽，簡直是“不足以平民憤”。胡錫進稱，過去一個多星期，他去過醫院、急救中心、超商、快遞公司等“複雜地方”採訪，預感到自己很難躲過，但也抱着可以“在刀尖上跳一個漂亮平安舞”的僥倖，很注意個人防護。

但前天晚上，他採訪完快遞公司，回來後就覺得有不適，夜裡疑似發燒，但沒測。昨天下午才發現自己真的發燒了，但當時是陰性，今天早上測出來兩道杠（紅線），“這下踏實了”。

據該報道，胡錫進最後稱，周圍的親朋好友大部分都染上了，但大家都挺樂觀的。“國家決定放開封控，老胡跟着洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一份子。做這樣的一份子，我覺得很踏實。”

據路透社說，12 月 15 日，中國官方報告了 2,157 例新的有癥狀的新冠感染病例，而前一天為 2,000 例。路透社還稱中國官方數據並不能反映疫情的全貌。