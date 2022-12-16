華日：習近平加深對普京長期押注

中國/俄羅斯/普京

中國領導人習近平長期以來一直欽佩普京。現在，他正在通過推動貿易和能源合作，來加強兩國關係。

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據華爾街日報署名Lingling Wei / Marcus Walker今天報道稱，中國國家主席習近平加深對俄羅斯的長期押注。

隨着俄羅斯在烏克蘭戰爭中遭遇挫敗，最近幾個月中國領導人習近平試圖讓中國政府與俄羅斯政府在公開場合保持距離。但在這種外交表象的背後，習近平正在加深對俄羅斯的長期押注。

據中國政府的政策顧問稱，最近一段時間，習近平已指示其政府加強與俄羅斯的經濟聯繫。這將進一步鞏固今年已經增強的兩國貿易關係，面對西方的施壓，這種貿易關係已經成為俄羅斯的一條生命線。

顧問們表示，相關計畫包括增加中國對俄羅斯石油、天然氣和農產品的進口，在北極地區建立更多的聯合能源夥伴關係，以及增加中國對俄羅斯鐵路和港口等基礎設施的投資。

俄羅斯和中國在進行金融交易時也在更多地使用盧布和人民幣，而不是歐元或美元，此舉有助於使雙方免受未來制裁的影響，並推動人民幣進入更廣泛的流通領域。

據華爾街日報稱，這種更加緊密的合作是中俄雙邊關係的最新進展。兩國關係在俄羅斯入侵烏克蘭前夕得到了加強，當時兩國發表一份聯合聲明稱，中俄夥伴關係“沒有上限”。中國一度似乎開始懷疑是否應與俄羅斯走的如此之近，但自那以來已推動鞏固雙邊合作。

中國外交部在一份書面聲明中表示，中國和俄羅斯是彼此的全面戰略協作夥伴，雙邊關係的發展秉持不結盟、不對抗和不針對第三方原則。

中俄夥伴關係已經幫助俄羅斯抵擋西方制裁給經濟造成的影響，使俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)能繼續在烏克蘭的戰爭。這也進一步加深了全球分歧，讓許多依賴中國貿易的發展中國家不願在這場衝突中選邊站。

俄羅斯與中國長期以來一直尋求削弱美國在全球的影響力，近年來這一共同目標受到更加密切的關注，兩國對其能夠重塑國際秩序的信心增強。中俄兩國都認為目前的國際秩序偏向於西方及其盟友。

習近平對俄羅斯和普京的欽佩由來已久，這讓他更加堅定地尋求發展與這個中國北方鄰國的關係。俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫(Igor Morgulov)最近告訴記者，預計這位69歲的中國領導人將在明年訪問莫斯科，時間很可能是在明年3月份的全國人大會議之後。如果這次出訪成行，將是習近平與普京的第40次面對面會晤。

據該報道稱，中國外交部表示，中俄兩國將繼續開展各個層面的交往。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%8A%A0%E6%B7%B1%E5%AF%B9%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%9A%84%E9%95%BF%E6%9C%9F%E6%8A%BC%E6%B3%A8-11671087607