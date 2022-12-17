中國專家罕談新冠死亡：如提前1年不清零中國恐死百萬

中國/新冠病毒/染疫死亡人數

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友今天表示，假設優化防疫新10條提前到今年初實施，今年全年中國會新增86.6萬至103.9萬人死亡。目前中國官方報告新冠疫情自武漢爆發疫情以來死亡總人數為5235 人。

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據中央社署名邱國強今天引述中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友稱，若提前1年鬆綁清零，中國2022年恐有近百萬人死亡。這是中國官方專家首度針對新冠病毒變種Omicron變種病毒疫情的可能死亡人數，作出公開評估。消息稱，財經周刊今天舉行年會，吳尊友在回答“新10條”為什麼要等3年才推出的問題時，作上述表示。

據吳尊友表示，新10條措施推出的時間，是3年來每周報告死亡人數最低的時點，而且也是疫情3年歷史上連續幾周每周報告病例死亡數低於1萬的時點。假設新10條提前到今年初實施，全年中國會新增86.6萬至103.9萬人死亡。

吳尊友指出，根據疫情3年來的變化來看，中國新冠重症、危重症比例從2020年的16.47%，下降到2021年的3.32%，到今年12月5日僅有0.18%，也就是說，重症、危重症的比例逐年下降，病死率也是在逐漸下降。

中央社說，至於防疫放開後出現醫療資源的擠兌，吳尊友聲稱，疫情來得太快、太兇猛，短時間內出現了大量感染者，但藥品跟進方面“總體來說還是可以的”。