“日經”稱馬雲避禍日本 顯中國重返毛時代

中國/馬雲

阿里巴巴集團的創始人馬雲暫居日本、保持低調。日經新聞評論指，中國國家主席習近平以共同富裕的名義收緊對科技巨頭和富人的管束，馬雲失去在中國的地位，不僅代表中國社會主義市場經濟的結束，中國正回到毛澤東時代的計畫經濟。

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據自由時報引述消息報道稱，據一位最近在東京見過馬雲的商人說：“馬雲看起來有點累。”自從馬雲2年前以大膽的評論招致共產黨的憤怒以來，馬雲就再也沒有出現在大眾的面前。他是在2020年秋季在上海舉行的一次金融會議上，直言不諱的抨擊中國監管機構。

馬雲在中國的崛起​​主要歸功於江澤民將馬雲這樣的民營企業家准許加入共黨。江澤民在2002年秋天召開的共產黨第16次全國代表大會上，將他的三個代表思想寫入黨章。

江澤民受到被稱為新自由主義者的中國經濟學家鼓勵。江澤民的三個代表思想讓私營企業家加入共產黨，將中國式新自由主義提升到一個新階段。但隨着貧富差距的擴大，新自由主義現在在全球面臨阻力。日益擴大的貧富差距催生民粹主義。中國則急轉直下拒絕新自由主義，習近平向國有企業授予重大權力，加強共黨對經濟各個領域的控制。

據該報道稱，日本經濟研究中心14日發布的估計中預測，中國的名義國內生產總值在未來幾十年內不會超過美國。這家總部位於東京的研究機構還列舉中國官方阻礙創新的嚴格法規的影響。