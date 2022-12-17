疫情下路透聚焦北京殯儀館

中國/疫情

周六今天，擁有 2200 萬人口的中國首都北京的殯儀館正在勉為其難地跟上殯儀和火化服務的要求，各家殯儀館的工人和運接死者的司機很多人被測出新型冠狀病毒檢測呈陽性而在生病。路透社說，目前尚不清楚火葬需求增加的困難是否是由於染疫死亡人數增加所致。

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路透社今天報道稱，在受新冠病毒襲擊的北京，也有生病陽了的員工的殯儀館，難以“與時俱進”。儘管宣布說 Omicron 菌株感染致病性力已經減弱，以及對習近平倡導的清零政策的前所未有的公眾抗議之後，中國在一個多星期前突然決定改變了疫情管理政策。擺脫了無休止的測試、封鎖和嚴格的旅行限制，中國正在重新適應一個在很大程度上重新開放以與新冠病毒共存的世界。

隨着中國各地城市為第一波感染做準備，中國已告知14 億人在家自己護理他們的輕度癥狀，除非癥狀變得嚴重。但在北京，自 12 月 7 日政策發生變化以來尚未報告任何染疫死亡病例，可是殯儀館患病呈陽的員工已經影響了大約 12 個殯儀館的火化服務。

路透社說，目前尚不清楚要求火葬需求增加的困難是否是由於與染疫死亡人數增加所致。

一位工作人員說，在懷柔殯儀館，一具屍體要等三天才能火化。

中國衛生部門最後一次報告新冠死亡病例是在 12 月 3 日。中國首都最後一次報告死亡病例是在 11 月 23 日。

然而，受人尊敬的中國新聞媒體財新網周五報道稱，兩名資深官方媒體記者在北京感染 COVID-19 後死亡，這是自中國取消大部分零新冠政策以來已知的首例死亡病例。周六，財新網報道了四川一名 23 歲的醫學生於 12 月 14 日死於新冠。

儘管如此，國家衛生委員會周六今天報告其官方新冠死亡人數為 5,235 人，與此前沒有變化。