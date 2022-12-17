美國IHME預估確認 中國新冠感染將導致一百多萬人死亡

中國/新冠病毒

中國政府在毫無防備的前提下全面取消清零政策，導致中國感染者人數急劇攀升，最新評估顯示，下個月的感染高峰可能導致一百萬人死亡。最新評估顯示，中國新冠感染或將導致一百萬死亡，上海教育局恢復學生網課，北京火葬場嚴重超負荷運轉。

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根據位於西雅圖的美國健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）的最新預測，中國突然取消對新冠病毒疫情的嚴格限制可能導致病例激增，到2023年，將有超過100萬人死亡。

根據該組織的預測，中國的病例將在4月1日左右達到峰值，屆時大約三分之一的中國人口將被感染。高峰期死亡人數將達到32.2萬人。

自取消新冠病毒防疫限制以來，中國國家衛生部門沒有報告任何官方新冠肺炎的死亡病例。官方上一次報告的死亡病例是在12月3日。

中國官方公布的全國疫情總死亡人數依然為5,235人。

美國健康指標與評估研究所負責人表示，中國的‘清零’政策可能有效地阻止了病毒的早期變種，但奧秘克戎變種的高傳播性使這種政策不可能持續下去。

據介紹，該評估預測使用的是中國政府提供的疫苗接種率信息，以及各省在感染率上升時將如何應對的假設。評估使用了大量來自香港的數據，因為中國大陸很少發表疫情死亡通報，研究院還表示計畫在香港進行一次調查，以便更好地確定新冠死亡率。

不過，該評估的感染與死亡人數遠遠低於其他評估，此前有專家預計，中國約60%的人口最終將被感染，預計在明年1月達到高峰，老年人和有基礎疾病的人等弱勢人群將受到最嚴重的衝擊。

美國健康指標與評估研究所的評估低於此前《自然醫學》雜誌上發表的另一項研究預測，這項由來自復旦大學、華山醫院、美國國立衛生研究院和印第安納大學的研究人員5月10日共同發表於《自然醫學》（Nature Medicine）雜誌上的模型研究顯示，在“完全躺平”的最糟糕的情況下，六個月下來，奧密克戎毒株在中國的傳播預計會導致近160萬人死亡，將有上億人受感染。

模型研究顯示，疫情峰值時，預計將會有157萬呼吸道疾病患者需要佔用床位，這一數字少於中國呼吸道疾病床位的總數（310萬）。然而，疫情峰值期間所需要的100萬張重症監護室床位，則遠遠超出了中國現存重症監護室床位數（6.4萬張），據估計，床位短缺的困境要持續44天才能緩解。