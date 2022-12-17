華日稱清零在11月重創中國經濟

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透過疲軟的11月經濟數據不難看出，中國領導人決定迅速取消實施了近三年的嚴格防疫政策時面臨了越來越大的壓力。中國目前已放棄動態清零政策。

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據華爾街日報署名Jason Douglas / Sha Hua報道稱，動態清零政策在11月重創中國經濟。一些經濟學家希望這是動態清零政策對經濟增長的最後一次重大拖累。中國目前已放棄了動態清零政策。

隨着新冠病毒在中國人口中傳播，未來幾個月中國將面臨動蕩，不過經濟學家表示，放鬆疫情管控意味着明年中國經濟前景改善，早於預期的重新開放料將刺激消費支出並促進經濟增長。

對全球經濟而言，2023年中國經濟增長加快的前景應會有助於抵消美國和歐洲預期中的經濟衰退造成的拖累。這些地區的央行正在提高利率以遏制通脹飆升。

但經濟學家表示，風險在於，隨着中國進口天然氣、原油和其他商品來推動國內經濟增長，中國的復蘇會引發新一輪通脹。這可能會迫使美聯儲等多家央行將加息步伐再維持一段時間，從而推遲轉向更有利於增長的貨幣政策。

投行法國外貿銀行(Natixis)駐香港的亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)稱，中國在重新開放方面的動態對全球經濟影響重大。

據該報道，周四公布的數據顯示，由於封控導致消費者減少開支，中國11月社會消費品零售總額同比下降5.9%，而且在工廠艱難應對嚴格的防疫措施以及海外需求放緩之際，工業生產失去了動能。11月全國城鎮調查失業率從10月份的5.5%上升到5.7%，建築、機械和其他固定資產的投資則放緩。

透過這些令人沮喪的數據不難看出，中國領導人決定迅速取消實施了近三年的嚴格防疫政策時面臨了越來越大的壓力。對該政策的不滿情緒之前在上海、北京等城市升騰，演變成了罕見的公開抗議。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8A%A8%E6%80%81%E6%B8%85%E9%9B%B6%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%9C%A811%E6%9C%88%E9%87%8D%E5%88%9B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E-11671091207