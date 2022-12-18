世界盃冠軍球衣：義烏商家押寶准但被阿根廷斥非法

世界盃

世界盃冠軍戰18日晚登場，由法國與阿根廷爭冠。製作大量世界盃周邊商品的中國義烏也“共襄盛舉”，押寶阿根廷奪冠，趕製冠軍球衣。此舉顯示義烏商家對足球能掐會算和商業頭腦，但引發阿根廷國家隊反彈，發布公告批評違法侵權。

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中央社報道：2022年世界盃足球決賽由法國迎戰阿根廷，遠在千里之外，中國小商品之都義烏的廠商也沒顯着，據香港經濟日報、星島日報報導，近日義烏的服飾廠商押寶阿根廷奪冠開始生產阿根廷“三星”（意指1978、1986、2022三度奪冠）冠軍球衣的消息在網路上傳開，有業者表示已經接到數千件的訂單，並已經預付訂金。

這個消息令不少中國球迷關注，認為義烏的廠商提前押寶，想要藉此再發一筆足球財；另有球迷表示若沒有官方授權而製作這類的球衣，可能有違法之虞。

這件事傳到了阿根廷國家隊耳中後，球隊方面隨即做出反應，在官方微博發布公告指出“相關產品均為違法侵權產品”。

公告並稱，阿根廷國家隊未來產品規畫請關注官方帳號，針對違法侵權行為，國家隊法務團隊將進行維權工作，維護中國數千萬阿根廷球迷的權益。

文中也不忘向中國的阿根廷球迷喊話，稱中國是許多阿根廷球員的第二故鄉，“中國球迷是我們深深愛護的群體。決賽來臨，希望大家把阿根廷作為你們支持的球隊，一起為梅西以及我們的藍白戰士加油！”