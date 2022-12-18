中國新冠“陽”嘯 老人院首當其衝？

中國/新冠病毒/養老院

中國的養老院正在進行一場激烈的戰鬥，爭分奪秒保護機構中老年居民免受清零政策放寬後席捲全國的新冠感染浪潮的衝擊。

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據法新社報道稱，中國的養老院稱對新冠浪潮保持高度警惕。各機構正在緊急切斷與外界的聯繫，讓養老院工作人員在院內食宿睡覺，同時抓緊採購藥物。

中國當局警告說，病例的數量可能會迅速上升，工業部官員周健周三說，中國正在 "盡一切努力增加基本藥物的生產"。

專家們擔心，隨着中國繼續重新開放，中國沒有能力應對這一感染浪潮，數以百萬計的脆弱老人還沒有收到應有的疫苗劑量。

北京一家私營機構的負責人說，現在退休的人只能靠自己自救，他要求匿名，並說他所在地養老院"完全被封鎖"。當局只允許食品和貨物進入。不允許任何人進入或離開該養老院。據他說，他所在的養老院"以高價 "訂購了醫療用品，但一周後仍未到貨，而此時該市的物流網絡正因送貨人員中的陽性病例劇增而受到影響。

法新社說，老人院管理者說，不可能無限期地將病毒拒之門外。快遞員和送貨員幾乎都“陽”了。一位負責人稱，"即使你對所有的外包裝進行消毒或扔掉，你總歸不能對所有送達的食物噴灑消毒劑吧。"

由於地方政府的指令，許多中國的老年人設施已經被封鎖了數個星期，例如北京的悅城養老院，上星期說該養老院已經被封了近60天。

在上海，祥福公司本星期解釋說，養老院將繼續進行 "閉門管理"，強迫所有員工在養老院里睡覺，並每天都對他們進行測試。據該養老院報告，在社會正在優化預防和控制政策的時候，我們的療養院尤其必須保持高度警惕。

在上星期中國取消清零限制後的幾天里，傳染病病房的入院人數在上升，儘管世界衛生組織說病毒已經在中國廣泛傳播，"因為清零控制措施本身並沒有阻止新冠病毒蔓延。

但自從突然放棄 "清零"後，首都的殯儀館向法新社報告，他們的業務量在增加。

中國衛生當局在過去一周里沒有報告任何死於新冠病例，但承認官方數字不再報告全國範圍內感染的完整情況，因為測試已被取消。

法新社引述一位要求匿名的北京醫院護士，"我們這裡已經有數百名病人，其中有一些來自老人院的8旬多的老年人"，但他們似乎很少有嚴重的病例。

這位最近染上新冠的護士僅在得病三天後就回到了工作崗位，他說他的一半以上的同事在最近幾天都被感染了。他說："我們只能強迫自己工作，以維持醫院的運作。"那些沒有發燒和只有輕微癥狀的人都要回醫院上班。"