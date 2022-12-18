中國鄱陽湖要建大壩 環保人士與候鳥群“合提”抗議？

中國/鄱陽湖/建壩

對中國前所未有的乾旱感到震驚後，中國當局決定重啟在中國最大淡水湖鄱陽湖上的一個有爭議的大壩建設項目。但是，環保人士警告，在有50多萬隻候鳥的冬季停留地鄱陽湖上建壩，可能會影響脆弱的生態系統和湖水所支持的瀕危物種。

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據法新社今天報道，中國有爭議的大壩項目威脅到候鳥保護區。而且中國目前正在蒙特利爾主持聯合國生物多樣性保護峰會，該會議被稱為拯救物種及其棲息地免遭人類活動不可逆轉的破壞的 "最後與真正的機會"。

鄱陽大壩的案例說明了中國的環保人士所面臨的困難，該大壩在鄱陽湖面積減少了三分之二以上後正在緩慢恢復。環境活動家音譯為張大千說，如果繼續造壩，在鄱陽湖上擬建的3000米長的大壩將切斷鄱陽湖與長江的聯繫，使鄱陽成為一個死湖。

據法新社，在過去的70年裡，儘管環保人士強烈反對，中國在長江流域建造了5萬多座大壩，包括三峽大壩。

據中國環境部稱，在同一時期，長江本身的濕地至少有70%已經消失。

鄱陽湖建壩項目最初於2016年提出，在遭到環保人士的投訴後被暫停。但是，隨着該地區因氣候變化而導致的更加頻繁和極端的乾旱，情況發生了變化。2022年的乾旱是70年來最極端的一次，湖區比平時提前三個月進入旱季。

鄱陽湖為江西省的480萬居民提供水源。對於當地政府來說，這些建壩的基礎設施建設將節約用水，灌溉更多的農田，並改善航運。

5月公布的建壩環境影響評估報告只給專家兩周時間來審查1200頁的文件並提出申訴。

據法新社說，鄱陽湖的泥灘是每年秋季數十萬隻逃離北方寒冷地區的鳥類的主要冬季覓食地。其中包括極度瀕危的西伯利亞鶴，它們的數量已減少到約4000隻。

11月初，法新社在永修縣發現數百隻鳥聚集在破裂的湖床上的小水潭周圍。

據當地員工陳先生看着滿是空貽貝殼和魚骨架的乾燥地帶感嘆說，“候鳥會不斷來到鄱陽，因為這裡是它們通常的冬季避難所。但現在卻沒有魚或蝦來餵食它們了。” 他說：許多鳥兒湧向附近的田地，農民被要求留下一些未收割的稻穀給鳥兒。

當局讓人從附近的水庫抽水，形成小水坑供鳥類飲用。

在附近的竹篙山，是一個受歡迎的觀鳥地點，從10月到12月初，約有90,000隻候鳥被發現，而2021年同一時期也約有62,000隻鳥。

地方當局和中國環境部都沒有回答法新社關於建壩項目狀況的問題，特別是建壩的可能時間表。

法新社引述新加坡國立大學的地理學教授陸錫說，如果大壩上馬，將破壞長江的自然退潮和流動，威脅到鳥類覓食的前濱。

大壩還可能損害另一個以湖水為家的極度瀕危物種：長江港灣鼠海豚，現在只有1000多頭。

據總部設在北京的非政府組織 "自然之友 "在一份聲明中說："如果沒有徹底的科學證據和消除環境風險，建壩項目就不應該進行。"該組織呼籲進行徹底評估，以確定對江豚遷徙的潛在影響。