港媒罕揭中國疫情飆升疫死增多 僅“北京染疫在家身亡就有2700多”

中國/新冠病毒/染疫死亡

中國政府急轉彎放寬防疫後疫情飆升，染疫人數激增，從搶藥搶疫苗醫療擠兌不幸演變成喪葬擠兌，北京殯儀館24小時不停轉焚燒，網友批評盲目開放造成悲劇。香港明報透過調查當前疫情重災區北京的多間醫院、殯儀館及相關喪葬產業鏈，發現近期已出現涉染疫死亡個案急增所引發的喪葬服務爆表情況。

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據中央社今天引述消息報道港媒揭北京染疫病逝數急增，指網友批盲目開放造成悲劇。

中國防疫急轉彎大幅放寬後，大批民眾因專家表示可能有9成人會感染，造成民眾搶購囤積退燒藥自保，海外親友也幫忙搶藥，導致港澳、澳大利亞多地缺藥，就連平台網絡商店開出比國外產地價格貴9倍的退燒藥，也被掃光。

另澳門部分醫院接待中國遊客自費接種國外疫苗，越來越多對中國國產疫苗沒信心的民眾，開始詢問如何赴澳門搶打。陸媒財新網報導，12月以來，赴澳門接種BNT新冠疫苗（陸港澳稱“復必泰”）遊客大增，工作人員表示，“目前基本處於都是滿負荷運作狀態。”

但搶藥搶疫苗外，中國疫情從醫療擠兌不幸走向喪葬擠兌，華爾街日報17日稱，隨着新冠疫情席捲中國首都，北京東郊殯儀館的火化和其他殯葬服務要求激增。周五東郊殯儀館接電話的一位女士說，“自從新冠開放以來我們一直是超負荷工作，現在是24小時工作，根本接不過來。”

中央社引述香港明報今天進一步報告，透過調查當前疫情重災區北京的多間醫院、殯儀館及相關喪葬產業鏈，發現近期已出現涉染疫死亡個案急增所引發的喪葬服務爆表情況。北京業內人士向明報透露，目前醫院停屍間爆滿，“一個格塞進兩具遺體”，有太平間地面堆放著30具屍體；部分殯儀館購入冷藏貨櫃，一櫃儲藏20至30具遺體；更指僅昨（17日）單日，北京染疫在家身亡“就有2700多人”，喪葬服務費坐地翻倍。

報道稱，相關人士向明報表示，目前各殯儀館24小時不停轉焚燒，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，但目前仍積壓有2000多具遺體，“一個禮拜都燒不完”。該人士稱，由於大量未凍遺體出現變質，上述兩館之前已緊急購入冷藏貨櫃集中儲藏。

中央社說，中國網友紛紛在社群媒體留言指中央急轉彎放開防疫後感到人如螻蟻命、如草芥，現在“真的有很多老人因新冠去世，到殯儀館被告知排不上”，更有網友批評“這是盲目開放造成的悲劇”。